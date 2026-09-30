Pliškova šiemet daugiau nebežais: „Esu nusivylusi“

„Po visko, ką mano kūnas patyrė pastaraisiais mėnesiais, reikia laiko viską išsigydyti. Nieko rimto, tačiau šiuo metu prasmingiau suteikti kūnui tiek laiko, kiek jam reikia, užuot spaudus save. Žinoma, esu nusivylusi, kad praleisiu paskutinius šių metų turnyrus. Tikiuosi kitą kartą vėl susitikti su visais savo sirgaliais Azijoje.
Ačiū už visą palaikymą šiais metais. Iki greito pasimatymo“, – socialiniuose tinkluose rašė K. Pliškova.
2017 metais pasaulio reitingo viršūnėje buvusi tenisininkė šį sezoną dėl įvairių sveikatos problemų kortuose pasirodė rečiau nei įprastai.
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