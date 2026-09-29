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Vaitiekūnas ir Trainauskas Egipte krito dvejetų starte, vienetų kvalifikacijoje – skirtingi lietuvių likimai

2026-09-29 16:39 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 16:39
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Egipte vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Pijus Vaitiekūnas su Justu Trainausku per 1 valandą 18 minučių 4:6, 3:6 neatsilaikė prieš korto šeimininkus – Marwaną Ehabą ir Gawadą El Feky.

Pijus Vaitiekūnas | Sauliaus Čirbos nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte Pijus Vaitiekūnas su Justu Trainausku per 1 valandą 18 minučių 4:6, 3:6 neatsilaikė prieš korto šeimininkus – Marwaną Ehabą ir Gawadą El Feky.

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Mačo pradžioje lietuviai atsiliko 0:3. Vėliau mūsiškiai išlygino rezultatą (3:3), bet septintajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė, nors dešimtajame geime dar turėjo „break pointą“. Antrajame sete lietuviai „break pointų“ neturėjo ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas.

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Lietuviai už dalyvavimą dvejetų turnyre pasidalins 108 JAV dolerius.

Vienetų kvalifikacijoje 23-ejų P. Vaitiekūnas (ATP-1685) 3:6, 6:1, [10:8] palaužė egiptietį Karimą Sherifą Abdellatifą Abdo (ITF-2696), 6:1, 6:2 sutriuškino belgą Henry De Keulenaerį ir 6:4, 6:2 pranoko Mousą Alkotopą (ITF-1616) iš Jordanijos. Pagrindiniame etape lietuvio lauks Saudo Arabijos atstovas Ammaras Falehas Alhogbani (ATP-1091).

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24-erių J. Trainauskas (ATP-1674) kvalifikacijoje 7:5, 6:4 įveikė italą Filippo Crippą (ITF-2554), 6:1, 6:2 nugalėjo ukrainietį Vasylą Makarenko (ITF-2116), o lemiamoje dvikovoje dramatiškai 6:3, 4:6, [11:13] pralaimėjo prieš vardinį kvietimą gavusį neutralų atletą Dzmitry Dziubailau, nors turėjo net 3 „match pointus“.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Tokio paties rango turnyre Tunise nesėkmingai pasirodė 18-metis Kristijonas Milašauskas (ITF jaunių-1277). Jis kvalifikacijos starte 6:7 (6:8), 2:6 neatsilaikė prieš ispaną Samuelį De Felipę Garcią (ATP-1552).

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