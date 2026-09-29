Vaitiekūnas ir Trainauskas Egipte krito dvejetų starte, vienetų kvalifikacijoje – skirtingi lietuvių likimai

Mačo pradžioje lietuviai atsiliko 0:3. Vėliau mūsiškiai išlygino rezultatą (3:3), bet septintajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė, nors dešimtajame geime dar turėjo „break pointą“. Antrajame sete lietuviai „break pointų“ neturėjo ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas.
Lietuviai už dalyvavimą dvejetų turnyre pasidalins 108 JAV dolerius.
Vienetų kvalifikacijoje 23-ejų P. Vaitiekūnas (ATP-1685) 3:6, 6:1, [10:8] palaužė egiptietį Karimą Sherifą Abdellatifą Abdo (ITF-2696), 6:1, 6:2 sutriuškino belgą Henry De Keulenaerį ir 6:4, 6:2 pranoko Mousą Alkotopą (ITF-1616) iš Jordanijos. Pagrindiniame etape lietuvio lauks Saudo Arabijos atstovas Ammaras Falehas Alhogbani (ATP-1091).
24-erių J. Trainauskas (ATP-1674) kvalifikacijoje 7:5, 6:4 įveikė italą Filippo Crippą (ITF-2554), 6:1, 6:2 nugalėjo ukrainietį Vasylą Makarenko (ITF-2116), o lemiamoje dvikovoje dramatiškai 6:3, 4:6, [11:13] pralaimėjo prieš vardinį kvietimą gavusį neutralų atletą Dzmitry Dziubailau, nors turėjo net 3 „match pointus“.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Tokio paties rango turnyre Tunise nesėkmingai pasirodė 18-metis Kristijonas Milašauskas (ITF jaunių-1277). Jis kvalifikacijos starte 6:7 (6:8), 2:6 neatsilaikė prieš ispaną Samuelį De Felipę Garcią (ATP-1552).
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