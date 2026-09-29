Anisimova sezoną baigia anksčiau: amerikietę sustabdė riešo trauma

A. Anisimova turėjo pradėti Azijos turnyrų seriją Singapūre, tačiau dėl traumos iš varžybų pasitraukė dar prieš jų pradžią. Amerikietė taip pat nedalyvuja šią savaitę vykstančiame Pekino turnyre, kuriame praėjusiais metais triumfavo finale įveikusi Lindą Noskovą.
„Sveiki visi. Šiemet sezoną baigsiu anksčiau. Vėl patyriau riešo traumą, kurią reikia išsigydyti. Atėjo laikas pasveikti, atsitiesti ir susitikti 2027-aisiais“, – socialiniame tinkle paskelbė tenisininkė.
Amanda Anisimova ends her 2026 season due to a wrist injury:
“Hi everyone,
I will be wrapping up my season for the year 🫶🏻🥹 I sustained a wrist injury again, that I need to take care of. Time to get healthy, reset, and see you all in 2027 🙏🏻☝🏻🐼”
Disappointing way to end the… pic.twitter.com/lFbEjCpZgNREKLAMA— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 28, 2026
A. Anisimova taip pat praleis Uhano turnyrą ir nebedalyvaus kituose šio sezono startuose. Dėl tokio sprendimo ji prarado galimybes patekti į sezono pabaigoje vyksiantį WTA finalinį turnyrą, kuris šiemet bus surengtas jos gimtinėje.
Amerikietė tikisi iki galo išsigydyti traumą ir į kortus sugrįžti kitų metų pradžioje – jos pagrindinis tikslas yra „Australian Open“ turnyras.
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