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Anisimova sezoną baigia anksčiau: amerikietę sustabdė riešo trauma

2026-09-29 10:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 10:44
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Amanda Anisimova (WTA-11) nusprendė anksčiau baigti 2026 metų sezoną ir visą dėmesį skirti riešo traumos gydymui. 25-erių amerikietės paskutinis mačas buvo šių metų „US Open“ turnyre, kuriame ji netikėtai trečiajame rate pralaimėjo Anastasijai Potapovai.

Amanda Anisimova | EPA / SARAH YENESEL nuotr.

Amanda Anisimova (WTA-11) nusprendė anksčiau baigti 2026 metų sezoną ir visą dėmesį skirti riešo traumos gydymui. 25-erių amerikietės paskutinis mačas buvo šių metų „US Open“ turnyre, kuriame ji netikėtai trečiajame rate pralaimėjo Anastasijai Potapovai.

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A. Anisimova turėjo pradėti Azijos turnyrų seriją Singapūre, tačiau dėl traumos iš varžybų pasitraukė dar prieš jų pradžią. Amerikietė taip pat nedalyvuja šią savaitę vykstančiame Pekino turnyre, kuriame praėjusiais metais triumfavo finale įveikusi Lindą Noskovą.

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„Sveiki visi. Šiemet sezoną baigsiu anksčiau. Vėl patyriau riešo traumą, kurią reikia išsigydyti. Atėjo laikas pasveikti, atsitiesti ir susitikti 2027-aisiais“, – socialiniame tinkle paskelbė tenisininkė.

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A. Anisimova taip pat praleis Uhano turnyrą ir nebedalyvaus kituose šio sezono startuose. Dėl tokio sprendimo ji prarado galimybes patekti į sezono pabaigoje vyksiantį WTA finalinį turnyrą, kuris šiemet bus surengtas jos gimtinėje.

Amerikietė tikisi iki galo išsigydyti traumą ir į kortus sugrįžti kitų metų pradžioje – jos pagrindinis tikslas yra „Australian Open“ turnyras.

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