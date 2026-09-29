„Žalgiris“ pristatė visiškai atnaujintą rūbinę: modernios technologijos, naujas dizainas ir žaidėjų privatumas

Nuo pat „Žalgirio“ arenos atidarymo 2011 m. reikšmingų pokyčių nemačiusi krepšininkų rūbinė įgavo visiškai naują veidą. Anksčiau ant grindų buvęs klubo logotipas nuo šiol LED formatu perkeltas ant rūbinės lubų. Logotipą iš visų pusių gaubia „Žalgirio“ identitetą ir vertybes atskleidžianti frazė „Respect the past – build the future. History is inherited – legacy is earned.“
Pokyčių sulaukė ir krepšininkų spintelės. Nuo šiol jos bus uždaros, taip žaidėjams suteikiant daugiau privatumo, o virš kiekvienos spintelės įrengti išmanieji ekranai, kuriuose rodomas žaidėjo numeris ir nuotrauka, žymintys kiekvieno žalgiriečio vietą rūbinėje.
Rūbinėje taip pat įrengti naujausi TV ekranai, kurie trenerių štabui leis dar patogiau pristatyti vaizdo analizes ir kitą komandai aktualią informaciją.
Kartu su komandos rūbine atnaujinta ir treniruoklių salė. Joje įrengti „Xiaomi“ ekranai, padėsiantys fizinio rengimo treneriams patogiau pristatyti bei sekti žaidėjų treniruočių planus ir grafikus.
Pokyčiai neaplenkė ir šalia treniruoklių salės esančios virtuvėlės – atnaujinta erdvė suteiks krepšininkams dar daugiau patogumo kasdienėje komandos aplinkoje.
„Atrodo, kad esu erdvėlaivyje, man patinka šis rūbinės stilius. Viskas atrodo labai solidžiai. Būdavo smagu pasijuokti iš žmonių, kai turėjome logotipą ant žemės, tad dabar, jei Jonas Valančiūnas galva trenksis į logotipą, turės padaryti 10 atsispaudimų“, – juokavo Dustinas Sleva.
Carsenas Edwardsas taip pat liko sužavėtas naujuoju rūbinės įvaizdžiu.
„Man čia labai patinka, viskas yra visiškai nauja ir gražu. Šviečiantis logotipas taip pat atrodo gerai. Laukiu, kol mano vardas bus įjungtas ekrane, tada tikrai jausiuosi, kad tai mano spintelė“, – pirmaisiais įspūdžiais dalijosi C.Edwardsas.
Visą video, kuriame savo komentarais apie ant žemės nesantį logotipą ir modernų rūbinės įvaizdį dalijosi ir Arnas Butkevičius bei Edgaras Ulanovas, jau dabar galite išvysti „Žalgiris Insider“ platformoje.
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