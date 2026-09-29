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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

O‘Nealas prakalbo apie susitikimą su Saboniu: noriu jį apkabinti

2026-09-29 14:51 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-29 14:51
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„Aš Shaquille‘as O‘Nealas. Aš labai laimingas“, – įžengęs į konferencijų salę ir prie stalo prisėdęs amerikietis prabilo lietuviškai. Dar kelis kartus jis panaudojo žodį „ačiū“.

(BNS nuotr.)
GALERIJA (10)

„Aš Shaquille‘as O‘Nealas. Aš labai laimingas“, – įžengęs į konferencijų salę ir prie stalo prisėdęs amerikietis prabilo lietuviškai. Dar kelis kartus jis panaudojo žodį „ačiū“.

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Lietuvoje legendinis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjas atsirado neatsitiktinai – jis tapo lietuviško vienaragio „Nord Security“ produkto „NordVPN“ ambasadoriumi.

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Sh.O‘Nealas sulaukė klausimų apie partnerystę, bet kiek daugiau nei pusvalandį trukusios spaudos konferencijos pagrindinis akcentas buvo krepšinis.

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Krepsinis.net paklausė Sh.O‘Nealo, kokį jis patarimą galėtų duoti Tomui Okmanui, kuris svajoja apie Kauno „Žalgirio“ triumfą Eurolygoje. Legendinis centras pabrėžė, kad viskas prasideda nuo tikėjimo.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sh.O'Nealo spaudos konferencija Vilniuje

– Kokie jūsų prisiminimai apie A.Sabonį?

– Sabonis buvo mano vienas mėgstamiausių žaidėjų, kai aš augau. Jis buvo vienas geriausių krepšininkų pasaulyje. Jo aikštės matymas, perdavimai. Kai pirmą kartą pamačiau Sabonį, pagalvojau, kad tas vyrukas tikrai talentingas.

– Ką žinote apie rungtynes, kuriose lankysitės antradienio vakarą?

– Jie žais su čempionais, bus 15 tūkstančių sirgalių, kurie nusiteikę pamatyti gerą reginį. Esu buvęs viename mače Europoje ir tai buvo įspūdinga. Visi čia žaidžia iš visų jėgų kiekviename mače, NBA yra galimybių labiau atsipalaiduoti. Tai bus pirmas namų susitikimas jiems.

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– Ko tikitės iš susitikimo su A.Saboniu?

– Tikiuosi apsikabinimo. Kai tiek daug žaidėme, negalima nieko išskirti. Smagu būti jo šalyje. Kaip ir minėjau, jis vienas mėgstamiausių mano žaidėjų. Niekas nežinojo apie Sabonį, kol jis nesunaikino JAV rinktinės su Robinsonu priešakyje. Tiesiog noriu jį apkabinti ir pasakyti ačiū.

– Esate pasisakęs apie M.Buzelį. Ką jam dar reikia tobulinti?

– Matas yra žaidėjas, kuris kasmet bus geresnis. Jis dirba sunkiai ir puikiai žinau jo darbo etiką. Potencialas yra ir pamatysime, ar jis taps didžiu žaidėju. Ne visada tai nutinka, bet potencialas yra. Linkiu jam viso ko geriausio.

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– Pamenate Ž.Ilgauską? Toks aukštas vyrukas.

– Ilgauskas iš Lietuvos. Taip, aš myliu „Big Z“. Labai draugiškas vyrukas. Aš kiek kovodavau su juo, niekada nesiskundė ir neverkšleno. Buvo sunku prieš jį gintis. Daugelis lietuvių NBA buvo labai geri žaidėjai, ne geri, o labai geri. Jis buvo labai aukštas, tikrai to nepamiršiu.

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– Ar pamenate 1996 metų dvikovą su Lietuvos rinktine Atlantos olimpiadoje?

– Nepamenu, kas buvo prieš 30 minučių, kas buvo prieš 30 dienų, tai tikrai nepamenu, kas buvo prieš 30 metų. Žinau, kad tada neturėjau vaikų, o dabar jų turiu devynis.

– T.Okmano svajonė yra laimėti Eurolygos titulą su „Žalgiriu“. Ką jam patartumėte, kaip to tikslo siekti?

– Reikia turėti 1–2 gerus žaidėjus ir viską lipdyti aplink juos. Reikia gynybos specialistų, snaiperių, bet svarbiausia – turi norėti labiau laimėti nei kiti nori. Viskas prasideda nuo tikėjimo. Jeigu tu tiki, kad gali laimėti, tu tai gali padaryti. Viskas prasideda nuo to.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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