Lietuvos padelio rinktinės baigė pasirodymą pasaulio čempionato atrankoje

Lietuvos vyrų rinktinė B grupėje 0:3 pralaimėjo Vokietijai, bet 2:1 įveikė Sakartvelą. Lietuviai grupėje liko antri, o į ketvirtfinalį pateko tik grupės nugalėtojai vokiečiai.
Lietuvos vyrų rinktinėje buvo registruoti Skirmantas Mačinskas, Nojus Poška, Kasparas Poška, Matas Poška, Emilis Baltrimaitis, Jevgenijus Grigorenko, Oskaras Kalinauskas ir Titas Mikelevičius.
Lietuvos moterys D grupėje 0:3 nusileido lenkėms ir 1:2 pralaimėjo šveicarėms bei baigė pasirodymą. Lietuvos moterų rinktinei atstovavo Ieva Čeilutkaitė, Gabrielė Strolytė, Auksė Mačiulaitytė, Erika Buntienė, Rasa Butrimaitė, Skaistė Bražėnaitė Vasiliauskienė, Ligita Motiejauskaitė bei Gerda Niuniavė.
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