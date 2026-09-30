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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Startavo futsal A lyga: čempionų paraiška Jonavoje ir prisvilęs panevėžiečių sugrįžimas

2026-09-30 15:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 15:25
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Šeštadienį Viekšniuose buvo pakelta 2026-2027 metų sezono Lietuvos futsal A lygos, kurią remia „TOPsport“, uždanga. Pirmose pirmojo turo rungtynėse į kovą stojo Mažeikių VIP ir „Akmenės krašto“ ekipos , o pirmojo naujojo sezono įvarčio tereikėjo laukti vos dvi su puse minutės.

„Gargždų Pramogos“ | Klubo nuotr.

Šeštadienį Viekšniuose buvo pakelta 2026-2027 metų sezono Lietuvos futsal A lygos, kurią remia „TOPsport“, uždanga. Pirmose pirmojo turo rungtynėse į kovą stojo Mažeikių VIP ir „Akmenės krašto“ ekipos , o pirmojo naujojo sezono įvarčio tereikėjo laukti vos dvi su puse minutės.

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Mažeikių VIP – „Akmenės kraštas“ 3:6

To pirmojo įvarčio autoriumi tapo „Akmenės krašto“ legionierius Fabio Souza, iš poros metrų uždaręs puikų Kayky Dos Santos perdavimą.

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Dar po poros minučių VIP legionierius Paulo Vitoras pasižymėjo kaip pretendentas tapti gražiausio įvarčio autoriumi. Beveik iš aikštės centro smūgiavęs brazilas pataikė tiesiai į devyniukę, o „Akmenės krašto“ vartų sargas liko stebėti, kaip lyginamas rezultatas.

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Vos po minutės svečiai darkart išsiveržė į priekį, o iki pertraukos susikrovė net keturių įvarčių pranašumą. Labai skaudžiai VIP kainavo jų pražangos, už kurias Francisco Gustavo dar pirmajame kėlinyje realizavo du dešimties metrų baudinius.

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Antrojo kėlinio viduryje šiurkščia šeimininkų klaida gynyboje pasinaudojo visiškai laisvas likęs Josenildo. Jo įvartis svečių persvarą išaugino iki 6:1.

Dvikovos pabaigoje „Akmenės kraštas“ įjungė žemesnę pavarą, o per paskutines 45 sekundes Jose Wellingtonas ir Danielis Cassiano savo komandos deficitą sušvelnino iki trijų įvarčių.

Vilnius futsal“ – „Kėdainiai futsal“ 1:0

Tuo pat metu, kaip ir Viekšniuose, sostinėje savo pasirodymą pradėjo Vilniaus ir Kėdainių komandos. Nepaisant to, kad tarpsezonyje geresnius namų darbus atliko svečiai, tačiau pačiose rungtynėse geresnė komanda buvo iš Vilniaus.

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Nuo susitikimo pradžios perėmę iniciatyvą vilniečiai ir iki pertraukos, ir po jos kūrė daugiau pavojingų epizodų prie varžovų vartų, tik tiek, kad tie epizodai rezultato nedavė. Tiesa, savo progų turėjo ir kėdainiškiai. Vienu metu atrodė, kad kai neįmuši tu, įmuš tau.

Šįsyk ta nerašyta futbolo taisyklė nesuveikė, o likus vienai minutei ir trims sekundėms iki susitikimo pabaigos, Kėdainių komandos naujokas Lukas Sendžikas prasižengė visiškai šalia baudos aikštelės.

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Standartinėje situacijoje nestipriai paridentas kamuolys Jurgiui Stankevičiui virto puikiu jo smūgiu bei pergalingu įvarčiu. Per paskutinę minutę „Kėdainiai futsal“ atsakymų tam įvarčiui jau nebeturėjo.

Jonavos „Vikingai“ – „Kauno Žalgiris“ 1:6

Praėjusiame sezone fiasko patyrę Jonavos „Vikingai“ debiutinėse naujojo sezono rungtynėse nepasipriešino šalies čempionui bei patyrė nesėkmę penkių įvarčių skirtumu.

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Čempionams pirmąjį įvartį pelnė naujokas iš „Gargždų Pramogų“ Merūnas Stelmokas. Tiesa, jam persistengti nereikėjo, mat atsidūrus tinkamoje vietoje, kamuolys pataikė į futbolininką ir netrukus įskriejo į vartus.

Beveik įpusėjus kėliniui, savo žodį tarė Ignas Raštutis. Dar pernai „Vikingų“ marškinėlius vilkėjęs Lietuvos rinktinės atstovas pirmas prišoko prie vartininko atmušto kamuolio bei padvigubino skirtumą.

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Iki pertraukos Bruno Fernandes kauniečiams sukūrė trijų, o antrojo kėlinio viduryje Klausas Andersonas – iš pradžių keturių, o netrukus ir penkių įvarčių (smūgiuodamas per visą aikštę į tuščius vartus) persvarą.

32-ąją rungtynių minutę, stovėdamas prie virpsto, Viktoras Kravtsovas uždarė komandos draugo perdavimą ir, tuo pačiu, atidarė „Vikingų“ įvarčių sąskaitą naujajame sezone.

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Likus aštuoniolikai sekundžių, I. Raštutis užfiksavo dublį, atstatė penkių įvarčių persvarą ir galutinai garantavo „Kauno Žalgirio“ pergalę.

„Gargždų Pramogos“ – SFK „Panevėžys“ 12:3

Sekmadienį įvykusiose vienintelėse rungtynėse užfiksuotas naujojo sezono įvarčių rekordas. Abi komandos sumušė net 15 įvarčių, o po tris kartus pasižymėję Deividas Reimaris ir Jonny Wessley tapo pirmaisiais lyderiais rezultatyviausių lygos žaidėjų klasifikacijoje.

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J. Wessley tapo ir greičiausio įvarčio autoriumi. Jam prireikė vos kelių sekundžių, kad atsidurtų prie varžovų vartų, sulauktų komandos draugo perdavimo ir pasiųstų kamuolį į tinklą.

Truputį daugiau nei per pusę pirmojo kėlinio, debiutantams buvo suduoti dar penki smūgiai, o gargždiškių pranašumas siekė jau 6:0.

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Pirmajame kėlinyje Armandas Jusys, o antrojo kėlinio pradžioje Vilmantas Marcinkevičius sušvelnino panevėžiečių atsilikimą, tačiau tuomet gargdžiškiai vėl nuosekliai pradėjo didinti skirtumą, kuris užaugo iki 12:3.

Be jau minėtų D. Reimario ir J. Wessley, „Gargždų Pramogoms“ įvarčius pelnė Davidas Prada (2), Rudsonas Ribeiro (2), Deividas Padaigis ir Vilius Bočkus. Trečiąjį panevėžiečių įvartį mušė ir dublį užfiksavo A. Jusys.

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