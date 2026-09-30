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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Atskleista, kas turi įvykti, kad „Manchester City“ būtų pašalinta iš „Premier“ lygos

2026-09-30 22:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 22:09
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„Manchester City“ gali būti pašalintas iš „Premier“ lygos, tačiau tokiam sprendimui reikėtų specialaus visų lygos akcininkų balsavimo. Norint pašalinti klubą iš pirmenybių, už tokį sprendimą turėtų balsuoti mažiausiai 15 iš 20 „Premier“ lygos klubų.

„Manchester City“ | EPA nuotr.

„Manchester City“ gali būti pašalintas iš „Premier“ lygos, tačiau tokiam sprendimui reikėtų specialaus visų lygos akcininkų balsavimo. Norint pašalinti klubą iš pirmenybių, už tokį sprendimą turėtų balsuoti mažiausiai 15 iš 20 „Premier“ lygos klubų.

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Tokį scenarijų aptarė „The Independent“ žurnalistas Miguelis Delaney, reaguodamas į nepriklausomos komisijos sprendimą, kuriuo „Manchester City“ buvo pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų, susijusių su rimtais finansinių taisyklių pažeidimais per devynių sezonų laikotarpį.

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Nepriklausoma komisija nustatė, kad „Manchester City“ 2009–2018 metų laikotarpiu naudojo sutartis, kurios klaidingai atspindėjo tikruosius susitarimus su kai kuriais komerciniais partneriais. Komisijos teigimu, taip buvo dirbtinai didinamos klubo pajamos ir mažinamos deklaruojamos išlaidos. Taip pat nustatyta, kad klubas pateikė netikslias finansines ataskaitas ir reikšmingai pažeidė „Premier“ lygos bei UEFA išlaidų taisykles.

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Komisija taip pat nustatė, kad „Manchester City“ pažeidė pareigas bendradarbiauti su „Premier“ lyga atliekant ketverius metus trukusį tyrimą. Iš keturių su bendradarbiavimu susijusių kaltinimų buvo patenkinti trys.

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Šiuo metu galutinė sankcija klubui dar nėra paskirta. „Premier“ lyga nurodė, kad sankcijos klausimas bus nagrinėjamas atskirame nepriklausomos komisijos posėdyje. Tarp galimų nuobaudų minimos baudos, taškų atėmimas, ir, kraštutiniu atveju, pašalinimas iš „Premier“ lygos.

„The Independent“ skelbia, kad pašalinimas iš „Premier“ lygos pareikalautų specialaus akcininkų balsavimo, kuriame reikėtų 15 klubų pritarimo. Leidinys taip pat nurodo, kad šiuo metu tarp klubų jaučiamas didelis nepasitenkinimas dėl komisijos nustatytų pažeidimų.

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Vis dėlto tai nereiškia, kad „Manchester City“ bus pašalintas iš „Premier“ lygos. Klubas turi teisę apskųsti nepriklausomos komisijos išvadas, o tam nustatytas terminas – iki spalio 2 dienos. Be to, galutinė sankcija dar nėra paskelbta.

„Manchester City“ ir toliau neigia padaręs pažeidimus bei yra pareiškęs ketinantis pasinaudoti visomis jam prieinamomis apeliacijos galimybėmis. Todėl bet kokios kalbos apie galutinį klubo pašalinimą iš „Premier“ lygos šiuo metu yra tik galimo scenarijaus aptarimas, o ne priimtas sprendimas.

„Premier“ lyga siekia, kad visas procesas, įskaitant galimas apeliacijas ir galutinių sprendimų paskelbimą, būtų užbaigtas kuo greičiau.

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