Guardiola pirmą kartą pasisakė po to, kai „Man City“ buvo pripažintas kaltu

„Noriu, kad kiekvienas „Manchester City“ sirgalius visame pasaulyje žinotų, kad esu čia labiau nei bet kada anksčiau. Visada palaikiau ir palaikysiu savo klubą, savininką, prezidentą, Ferraną, žaidėjus, štabą, Enzo ir jus, mūsų nepakartojamus sirgalius.
Noriu aiškiai pasakyti, kad mes tai įveiksime kartu. Myliu jis visus“, – P. Guardiola pasidalijo ne tik pranešimu, bet ir nuotrauka, kurioje yra užfiksuotas kartu su „Man City“ prezidentu Khaldoonu Al Mubaraku.
Priminsime, jog P. Guardiola vasarą paliko „Man City“, praleidęs daugiau nei dešimtmetį prie komandos vairo ir iškovojęs 20 trofėjų. Anglijos klubą šiuo metu treniruoja Enzo Maresca.
Nepriklausoma komisija pripažino „Man City“ klubą dėl 115 pateiktų kaltinimų. Tuo tarpu klubas ketina iki spalio 2-osios dienos pateikti apeliaciją.
Pep Guardiola has posted for the first time since Man City's guilty verdicts were announced. pic.twitter.com/MzNXF4OKzz— BBC Sport (@BBCSport) September 30, 2026
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