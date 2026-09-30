Prezidentas apie Vilniuje sudegintą Koraną: „Reikia ieškoti užsakovų“

„Kol kas neturiu detalių apie šitą konkretų atvejį. Jis yra toks pakankamai mistiškas, bet tas pasikartojimas incidentų, menamų ir tikrų incidentų, per pakankamai trumpą laiką leidžia manyti, kad visa tai yra ne kažkokie atsitiktiniai emocijų prasiveržimai, o tai yra akcijos, už kurių reikia ieškoti užsakovų“, – trečiadienį LNK žinioms sakė G. Nausėda.
Paklaustas, kas galėtų būti tokių veiksmų užsakovai, šalies vadovas teigė neatmetantis ir išorės įtakos.
„Bet kas, įskaitant ir šalių į Rytus veiksmus“, – sakė prezidentas.
Pasiteiravus, ar prie tokių incidentų galėtų būti prisidėjusi Rusija, G. Nausėda tiesiogiai to nepatvirtino.
„Žiūrėkite, kas labiausiai džiaugiasi tokio pobūdžio incidentais ir kas trimituoja pirmiausia apie tokio pobūdžio incidentus Lietuvoje“, – teigė jis.
ELTA primena, kad rugsėjo 13 d. Vilniaus Etmonų gatvėje buvo pranešta apie galimai deginamą Koraną. Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl chuliganizmo.
Pastaruoju metu dėmesio sulaukė ir incidentas prie Kauno mečetės, kur per musulmonų pamaldas buvo demonstruojama kiaulės galva.
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