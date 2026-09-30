Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimo teisininkai: siūloma GPM lengvata turėtų būti taikoma visoms tėvų pajamoms

2026-09-30 09:09 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-30 09:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimo Teisės departamentas turi pastabų šalies vadovo siūlymui daliai tėvų atlyginimo laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą – svarstoma, ar lengvata neturėtų galioti visoms du ar daugiau vaikų auginančių tėvų pajamoms, ne tik gautoms iš individualios veiklos ar darbo santykių.

Šeima (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (6)

Seimo Teisės departamentas turi pastabų šalies vadovo siūlymui daliai tėvų atlyginimo laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą – svarstoma, ar lengvata neturėtų galioti visoms du ar daugiau vaikų auginančių tėvų pajamoms, ne tik gautoms iš individualios veiklos ar darbo santykių.

REKLAMA
0

Parlamentas šiuo metu svarsto šalies vadovo projektą, kuris numato, jog GPM lengvata būtų taikoma ne didesnei nei vieno vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio tėvų atlyginimo daliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Numatoma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantys gyventojai už kiekvieną naują atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šių metų sausio iki 2033 m., galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 VDU dydžio metinių pajamų sumai (šiemet VDU siekia virš 2312 eurų).

REKLAMA
REKLAMA

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

Anot Seimo teisininkų, svarstytina, ar siūloma mokestinė lengvata neturėtų būti taikoma visoms gyventojų gaunamoms pajamoms.

REKLAMA

„Pastebėtina, kad projekto aiškinamajame rašte nėra pateikta motyvų, kodėl teikiamas siūlymas bus taikomas tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir individualios veiklos pajamoms. Svarstytina, ar siūloma mokestinė lengvata neturėtų būti taikoma visoms gyventojų gaunamoms pajamoms“, – teigiama išvadoje.

Departamentas taip pat teigia, kad į projektą reikėtų svarstyti įtraukti ne tik tėvus ir įtėvius, bet ir nuolatinius globėjus.

REKLAMA
REKLAMA

Siūloma atsisakyti formuluotės, kuria sudaroma galimybė GPM lengvata pasinaudoti ir tiems antro vaiko susilaukusiems tėvams, kurie jau turi suaugusių vaikų – kaip perteklinę iš įstatymo išbraukti sąvoką vaikus „auginę“ tėvai.

Prezidento siūlymu, lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip penkerius metus, gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 m. sausio 1 d. iki 2040 m. gruodžio 31 dienos. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas – susigrąžinant sumokėtą sumą arba susimažinant mokėtiną GPM.

Skaičiuojama, kad priėmus projektą iki 2030 m. biudžete netekimų nebūtų, o 2030–2040 m. GPM netekimai sudarytų preliminariai 0,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba vidutiniškai 0,03 proc. BVP per metus – tokiu atveju, jei paskata būtų susijusi su 10 tūkst. vaikų gimimu, kurie tėvams būtų nebe pirmi vaikai.

Šiais pakeitimais siekiama skatinti gimstamumą – prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad siūlymu galėtų būti papildytas Vyriausybės pristatytas Šeimos paketas.

Pasak jo, per penkerius metus tokia lengvata vienam asmeniui galėtų sudaryti apie 25 tūkst. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų