Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėjimas vairuotojams – Ukmergėje laikinai uždaromas tiltas

2026-09-30 09:24 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 09:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Via Lietuva“ informuoja, kad spalio 1 d. nuo 8:00 iki 17:00 val. bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus g., Ukmergėje (valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 115 Ukmergė–Molėtai). Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą.

Tiltas | asmeninio archyvo nuotr.

„Via Lietuva“ informuoja, kad spalio 1 d. nuo 8:00 iki 17:00 val. bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus g., Ukmergėje (valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 115 Ukmergė–Molėtai). Eismo ribojimas būtinas siekiant sutvarkyti asfalto dangos pažaidas ir užtikrinti saugų bei patogų transporto eismą.

REKLAMA
0

Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius–Panevėžys. Nors darbams atlikti numatytas laikas iki 17:00 val., rangovai dės visas pastangas darbus užbaigti kuo greičiau. Jei juos pavyks atlikti anksčiau, eismas tiltu taip pat bus atnaujintas anksčiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Eismo dalyvių prašome būti dėmesingų, stebėti laikinuosius kelio ženklus ir vadovautis informacinėmis nuorodomis. Vairuotojams rekomenduojama keliones planuoti iš anksto, pasirinkti tinkamą maršrutą ir numatyti daugiau laiko kelionei.

REKLAMA
REKLAMA

Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – rašoma pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA

Įgyvendinamas projektas, kurio vertė – 5,53 mln. eurų

Tilto dangos tvarkymo darbai vykdomi įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai 0,393 km tilto per Šventąją kapitalinis remontas ir ruožo nuo 0,512 iki 0,836 km rekonstravimas“. Įgyvendinant projektą iš esmės atnaujinama tilto konstrukcija, įrengiamas modernus apšvietimas, tvarkoma pėsčiųjų infrastruktūra ir greta esantis kelio ruožas.

Projekto vertė – 5,33 mln. eurų su PVM. Projektą įgyvendina „Via Lietuva“, rangos darbus atlieka UAB „Švykai“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų