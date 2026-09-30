Įspėjimas vairuotojams – Ukmergėje laikinai uždaromas tiltas

Minėtomis valandomis transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylankomis per magistralinį kelią A2 Vilnius–Panevėžys. Nors darbams atlikti numatytas laikas iki 17:00 val., rangovai dės visas pastangas darbus užbaigti kuo greičiau. Jei juos pavyks atlikti anksčiau, eismas tiltu taip pat bus atnaujintas anksčiau.
„Eismo dalyvių prašome būti dėmesingų, stebėti laikinuosius kelio ženklus ir vadovautis informacinėmis nuorodomis. Vairuotojams rekomenduojama keliones planuoti iš anksto, pasirinkti tinkamą maršrutą ir numatyti daugiau laiko kelionei.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – rašoma pranešime žiniasklaidai.
Įgyvendinamas projektas, kurio vertė – 5,53 mln. eurų
Tilto dangos tvarkymo darbai vykdomi įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai 0,393 km tilto per Šventąją kapitalinis remontas ir ruožo nuo 0,512 iki 0,836 km rekonstravimas“. Įgyvendinant projektą iš esmės atnaujinama tilto konstrukcija, įrengiamas modernus apšvietimas, tvarkoma pėsčiųjų infrastruktūra ir greta esantis kelio ruožas.
Projekto vertė – 5,33 mln. eurų su PVM. Projektą įgyvendina „Via Lietuva“, rangos darbus atlieka UAB „Švykai“.
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