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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šalies keliuose – nauji planai

2026-09-28 10:07 / šaltinis: ELTA
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2026-09-28 10:07
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Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidymo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimų su transporto priemonėmis riziką. 

Transportas (nuotr. Elta)

Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidymo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimų su transporto priemonėmis riziką. 

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Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius–Švenčionys–Zarasai, pranešė bendrovė „Kelių priežiūra“.

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Anot įmonės, parenkant atšvaitų įrengimo vietas vertinamas ne tik kelių priežiūros lygis, bet ir esami kelio elementai, eismo intensyvumas bei eismo įvykių su laukiniais gyvūnais duomenys.

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„Šia prevencine priemone siekiama sumažinti laukinių gyvūnų patekimo į važiuojamąją dalį ir susidūrimų su jais tikimybę. Tačiau nė viena priemonė negali visiškai eliminuoti susidūrimų su laukiniais gyvūnais rizikos ir negarantuoja, kad eismo įvykių su gyvūnais pavyks išvengti – net ir aptvertuose keliuose gyvūnai gali patekti į važiuojamąją dalį. Todėl vairuotojų budrumas ir saugus greitis išlieka itin svarbūs visus metus“, – pranešime teigė „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. 

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Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose.

„Eismo saugumo sprendimai turi būti pagrįsti ne prielaidomis, o duomenimis. Kartu su partneriais ir mokslo institucijomis vertiname priemones, kurios gali sumažinti susidūrimų su laukiniais gyvūnais skaičių, o šio tyrimo rezultatai padės priimti pagrįstus sprendimus dėl jų taikymo ateityje“, – sakė „Kelių priežiūros“ generalinis direktorius Audrius Vaitkus.

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Tyrimas truks vieną sezoną. Jo metu bus vertinama, kaip keičiasi eismo įvykių su laukiniais gyvūnais skaičius atšvaitais apsaugotuose kelių ruožuose. Pažymima, kad laukinių gyvūnų migracija ir susidūrimų su jais rizika priklauso ir nuo sezoniškumo, vyraujančių oro sąlygų, eismo intensyvumo ir kitų veiksnių.

Atšvaitai bus tvirtinami prie signalinių stulpelių ir apsauginių atitvarų. Priemonės atspindintis paviršius nukreipia šviesą į teritorijas šalia kelio ir taip sukuria papildomą optinį dirgiklį laukiniams gyvūnams, kai keliu artėja transporto priemonė. Tikimasi, kad toks šviesos signalas gali sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją dalį tikimybę.

Eismo saugos priemonės efektyvumą vertins „Kelių priežiūra“, valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“ ir VILNIUS TECH.

indeliai.lt

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