Geros žinios vairuotojams: A1 magistralėje – ilgai laukti pokyčiai

Atkūrus eismo organizavimą pagal nuolatinę schemą, nuo kitos savaitės bus atliekami baigiamieji darbai: demontuojami laikini eismo srautus atskiriantys separatoriai, laikini pravažiavimai ir kelio ženklai, tvarkoma lietaus nuvedimo sistema po remontuojamu viaduku rajoniniame kelyje Ramučiai–Martinava Nr. 1919 bei atliekami kiti statybvietės sutvarkymo darbai.
Visus šiame ruože numatytus darbus rangovas „Kauno tiltai“ planuoja užbaigti spalio pradžioje – šiek tiek anksčiau, nei buvo planuota. Sutarties vertė – daugiau kaip 3,9 mln. Eur su PVM.
Kol bus baigti visi suplanuoti darbai, darbo valandomis šiame automagistralės ruože bus taikomas 70 km/val., kitu laiku – 90 km/val. greičio ribojimas.
„Via Lietuva“ pabrėžia, kad ties Kaunu atnaujinta atkarpa – tik viena iš daugelio šiemet tvarkomų automagistralių dalių, kuriose gerinama kelio danga ir važiavimo sąlygos.
Automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda šiemet jau užbaigti keli remonto ruožai prie Klaipėdos. Rangovas „YIT Lietuva“ baigė abiejų kelio pusių remontą nuo 305,63 iki 306,13 km, taip pat atliko dešinės kelio pusės paprastąjį remontą ruože nuo 300 iki 300,86 km.
Tuo metu „Kauno tiltai“ darbus baigė ir automagistralėje A2 Vilnius–Panevėžys – šiame kelyje sutvarkytas beveik 4 kilometrų ilgio ruožas ties Širvintomis, nuo 45,20 iki 49,17 km. Čia jau atlikti asfaltavimo ir horizontaliojo kelio ženklinimo darbai, todėl Vilniaus–Panevėžio kryptimi eismas vyksta nauja asfalto danga.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.