Vilniečiams prireiks kantrybės: vienoje gatvėje uždarytas eismas

„Svarbi informacija keleiviams ir vairuotojams!
Dėl eismo įvykio Krantinės g. uždarytas eismas link centro“, – nurodoma pranešime.
Eismo ribojimai Vilniuje
3, 8 ir 9 maršrutų autobusai važiuoja apylanka, tačiau stotelių nepraleidžia.
78 maršruto autobusas taip pat važiuoja pakeista trasa ir praleidžia Baltoji Vokė stotelę.
„Kviečiame keliones planuoti su papildomu laiko rezervu ir, esant galimybei, rinktis alternatyvius maršrutus.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – priduriama žinutėje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.