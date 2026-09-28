„Via Baltica“ ruože Marijampolė–Lenkija bus diegiamas dinaminis greičio reguliavimas

Tokia sistema jau veikia „Via Baltica“ atkarpoje nuo Garliavos iki Marijampolės bei kelyje tarp Vilniaus ir Kauno.
Paskelbus rangovą paiešką, jį tikimasi atrinkti iki metų pabaigos
„Pasiteisinusią praktiką išplėsime iki pat Lenkijos sienos. Modernizuotame „Via Baltica“ ruože kintamieji informacijos ženklai iš anksto perspės vairuotojus apie pasikeitusias sąlygas, o išmaniosios sistemos leis pagal jas keisti leistiną greitį“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Vairuotojai galės gauti aktualesnę informaciją apie kelyje susidariusias sąlygas, o greitis galės būti pritaikomas prie realios situacijos“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Bendrovė pirmadienį pranešė paskelbusi rangovo paiešką. Jį tikimasi atrinkti bei sutartį pasirašyti iki metų pabaigos.
37 km ilgio ruože bus įrengti 23 sistemų postai su kintamais kelio ženklais, kuriuose bus rodoma informacija apie eismo situaciją, kelio bei oro sąlygas, leistiną greitį. Be to, bus įrengtos šešios kelių oro stebėjimo stotelės, apie 20 eismo intensyvumo matavimo įrenginių ir 28 vaizdo kameros.
Pasak bendrovės, atrinkus rangovą dar šiemet, sistemos būtų įdiegtos iki 2028 metų pabaigos.