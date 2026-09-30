Leiputė įvertino Kauno atsiprašymą dėl KAM vakarėlio: manau, kad bus padarytos išvados

„Manau, kad ministras, grįžęs po pakankamai ilgos komandiruotės, įvertino visą situaciją, kaip, kas (...). Jo šitą veiksmą vertinu tikrai teigiamai ir manau, kad bus padarytos išvados“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė O. Leiputė.
„Kiek teko susipažinti viešojoje erdvėje, jau turi ir planą tam tikrą – kas ir kaip vyks, kaip apsitars su profesinių sąjungų vadove ar vadovu, kaip būtų galima motyvuoti žmones. Nes iš kitos pusės žiūrint, dalis dirba ir nuotoliu, ir labai sudėtinga ministerija, ir kartais tas mikroklimatas yra pakankamai svarbus kriterijus tam tikroms priemonėms organizuoti“, – tęsė politikė.
Šventė darbuotojams – už beveik 48 tūkst. eurų
Kaip skelbta, krašto apsaugos ministras R. Kaunas pastarąjį antradienį paskelbė viešą atsiprašymą dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Jis pripažino, kad sprendimas šventei skirti beveik 48 tūkst. eurų nebuvo tinkamas atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę situaciją.
Anot jo, už ministerijos veiklą atsakomybė tenka ministrui, todėl šioje situacijoje kaltųjų paieškų nebus.
R. Kauno teigimu, su Krašto apsaugos ministerijos (KAM) profesinės sąjungos pirmininke bus rengiama darbuotojų motyvavimo bei bendruomenės stiprinimo sistema, kuri turės atitikti „šiandienos realybę, racionalaus lėšų naudojimo principus ir nekelti visuomenei pagrįstų abejonių“.
Taip pat, pasak ministro, jis asmeniškai prisidės sistemiškai peržiūrint problemas ministerijos kanceliarijos ir administravimo srityje.
Praėjusią savaitę naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV skelbė apie KAM darbuotojams skirtą renginį, kuris kainavo beveik 48 tūkst. eurų.
Pradinėje sąmatoje, kuria pasidalino lrytas.lt, nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, „Baltos varnos“ – 1452 eurus, Donatas Montvydas – 7865 eurus, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymas – 2178 eurus.
Tiesa, pradinę sąmatą (iš viso – 50 364 eurai) sumažinti paragino ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata buvo 47 559 eurai, iš jų 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likusi dalis – pačių renginio dalyvių lėšomis.
Pati ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.
Krašto apsaugos ministro paaiškinimų šiuo klausimu pareikalavo premjeras Mindaugas Sinkevičius, tačiau jis teigė, kad ministru pasitiki.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirminę krašto apsaugos ministro reakciją į kilusius klausimus dėl ministerijos vakarėlio vadino „antra klaida“, sakė laukiantis ministro atsiprašymo bei pasiaiškinimo.
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