Finansų ministerija: skirti 20 proc. „Sodros“ perviršio pensijų augimui rizikinga valstybės finansams

Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus.
„Būtina atidžiai vertinti galimus „Sodros“ biudžeto pajamų pokyčius, susijusius su ekonomikos ciklo svyravimais, demografiniais pokyčiais ir iki šiol prisiimtų įsipareigojimų vykdymo našta „Sodros“ biudžetui“, – sakoma ministerijos išvadoje dėl G. Nausėdos siūlomų Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisų.
Ši pozicija bus teikiama Vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas.
„Papildoma indeksacija (pensijų – BNS) vien pagal vienerių metų perteklių didintų visų ateities metų išlaidas, nors kartu nėra jokių struktūrinių priežasčių ar siūlomų pokyčių (pavyzdžiui, naujų pajamų šaltinių, esamų įmokų tarifų didinimo), dėl kurių būtų galima daryti prielaidą, kad „Sodros“ biudžetas perteklinis išliks ir ateityje“, – tvirtina ministerija.
Jos teigimu, esant neigiamoms makroekonominėms ar kitoms rizikoms planuojamo jos biudžeto pertekliaus gali ir nebūti.
„Papildomai individualiąją pensijos dalį indeksuoti siūloma iš bendro „Sodros“ biudžeto pertekliaus, sukaupto iš visų „Sodros“ pajamų šaltinių, o tai nedera su socialinio draudimo institutu“, – nurodo ministerija.
Pasak jos, siekiant išsaugoti „Sodros“ biudžeto ir tuo pačiu valdžios sektoriaus finansų tvarumą ilgesniuoju laikotarpiu būtina ieškoti papildomų pajamų šaltinių arba įvertinti kitų išlaidų paskirstymą.
Ministerija įspėja, kad jos skaičiavimais, pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 2028 metais – išlaidos pensijoms bus didesnės už įmokas.
Kaip rašė BNS, Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama apie 20 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią liepą teigė pritariantis prezidento siūlymui, tačiau, anot jo, tikriausiai bus siūloma tam skirti mažesnę dalį – 15 proc., o prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius tokį siūlymą yra pavadinęs geru kompromisu.
Ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos 2027 metais galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10 proc. – pagal įstatymą jos turėtų būti indeksuojamos apie 8,5 proc., o kiek papildomai, dar nebuvo neapsispręsta.