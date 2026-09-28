„Sodros“ darbuotojai skubiai įspėja Lietuvos gyventojus: „Būkite budrūs...“

Gyventojai raginami būti budrūs – „Sodros“ darbuotojai į žmonių namus nevyksta.
Įspėja gyventojus dėl tariamų „Sodros“ darbuotojų
Apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimu, „Sodros“ darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės.
„Sodros“ darbuotojai nesilanko gyventojų namuose, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos, neteikia paslaugų namuose. Todėl sulaukus tokių asmenų svarbu jų neįsileisti, neatskleisti asmeninės informacijos, dokumentų, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų.
Jeigu prie jūsų durų pasirodė „Sodros“ darbuotoju prisistatantis nepažįstamas žmogus, nebendraukite su juo ir neįsileiskite į namus. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, reikėtų nedelsiant kreiptis į policiją bendruoju pagalbos numeriu 112.
Pasidalykite šia informacija su artimaisiais, ypač vyresnio amžiaus žmonėmis ir tais, kurie gyvena vieni.
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