Investicinė apgaulė skaudžiai atsiliepė: Vilniuje moteris prarado daugiau nei 15 tūkst. eurų

Pasak jos, 1958 metais gimusi moteris penktadienį pranešė, kad nuo rugpjūčio 7-osios iki 28-osios, būdama namuose Vilniuje, internete užpildė skelbimą apie investicines paslaugas.
Su ja susisiekė nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą ir apgaule išviliojo 15 tūkst. 650 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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