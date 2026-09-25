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TV3 naujienos > Verslas

„Sodra“ paviešino lietuvių algas: štai kur uždirba ir 37 tūkst. eurų per mėnesį

2026-09-25 10:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 10:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kiekvieną mėnesį „Sodra“ paskelbia, kokio dydžio atlyginimus gavo darbuotojai Lietuvoje. Rugpjūčio mėnesio duomenys rodo, kad didžiausius atlyginimus mokėjo „Game Insight“, kuriso darbuotojai uždirbo ir po 37,5 tūkst. eurų prieš mokesčius.

Kiekvieną mėnesį „Sodra“ paskelbia, kokio dydžio atlyginimus gavo darbuotojai Lietuvoje. Rugpjūčio mėnesio duomenys rodo, kad didžiausius atlyginimus mokėjo „Game Insight“, kuriso darbuotojai uždirbo ir po 37,5 tūkst. eurų prieš mokesčius.

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Rugpjūčio mėnesį didžiausias algas gavo kompiuterių ir progaminės įrangos kūrėjai ir pardavimuose dirbantys gyventojai.

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Net 44 Lietuvoje veikiančios bendrovės savo darbuotojams mokėjo po daugiau nei 10 tūkst. eurų siekiančius atlyginimus.

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5 įmonėse – didesnės nei 17 tūkst. eurų algos

Rugpjūčio mėnesį didžiausias algas Lietuvoje mokėjo „Game Insight“, rodo naujausi „Sodros“ duomenys.

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Ši bendrovė yra kazualinių žaidimų mobiliesiems įrenginiams ir kompiuteriams kūrėja.

Duomenys rodo, kad rugpjūčio mėnesį įmonėje dirbo 10 darbuotojų, o vidutinis jų atlyginimas siekė 37,5 tūkst. eurų.

Tai yra beveik 15 kartų daugiau nei vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje, kuris šiuo metu siekia 2 542,8 euro (neatskaičius mokesčių).

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Antroje vietoje, pagal didžiausius išmokėtus atlyginimus rikiuojasi „MA Lithuania“, kuri yra kompiuterių programinės įrangos kūrėja. 

Rugpjūčio mėnesio duomenimis įmonėje dirbo 56 darbutojai, o jų vidutinis atlyginimas siekė 35,6 tūkst. eurų.

Trečioje vietoje pagal atlyginimų dydį buvo „Global People Cz s.r.o.“. Praėjusį mėnesį 10 jos darbuotojų uždirbo vidutiniškai po 35,3 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.

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Ši bendrovė teikia darbuotojų įdarbinimo paslaugas.

„Banginis“ rugpjūtį mokėjo vidutiniškai 28 tūkst. eurų siekusius atlyginimus. Ši įmonė turi 8 darbuotojus. Pagrindinė įmonės veikla yra žuvininkystė, žuvies produktai.

Toliau pagal didžiausius atlyginimus rikiuojasi „Upcoming Health“. 8 jos darbuotojai rugpjūtį vidutiniškai uždirbo po 17,6 tūkst. eurų prieš mokesčius. 

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„Upcoming Health“ – tai 2021 metais įkurta technologijų įmonė, kurianti ir vystanti skaitmeninės medicinos platformą „uhealth“.

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44 bendrovėse mokėjo daugiau nei 10 tūkst. eurų 

Taip pat rugojūtį išmokėtomis algomis išsiskyrė ir 19 darbuotojų turinti „Samsung Electronics Lithuania“.

Praėjusį mėnesį atlyginimų vidurkis šioje bendrovėje siekė 17,5 tūkst. eurų prieš mokesčius.

Tarp didžiausias algas rugpjūtį mokėjusių bendrovių patenka ir „Progear LT“. 4 jos darbuotojai praėjusį mėnesį uždirbo vidutiniškai po 17,3 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.

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Pagrindinė įmonės veikla – prekyba karinės, taktinės, CBRN apsaugos ir švarinimo bei kolektyvinės apsaugos priemonės, specialios paskirties bei profesionalaus laisvalaikio prekės ir įranga.

Į didžiausias algas rugpjūtį mokėjusių bendrovių sąrašą taip pat patenka „TechPay Innovations“.

Pagrindinė įmonės veikla yra kompiuterių programinės įrangos kūrimas.

Bendrovė turi 8 darbuotojus ir praėjusį mėnesį jiems mokėjo vidutiniškai po 17,1 tūkst. eurų prieš mokesčius.

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„Palantir Technologies Lithuania“ rugpjūtį taip pat mokėjo vienus iš didžiausių atlyginimų Lietuvoje. 7 bendrovės darbuotojai vidutiniškai uždirbo po 17,1 tūkst. eurų prieš mokesčius.

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

Pagrindinė įmonės veikla yra kompiuteriai ir programinė įranga.

Didžiausias algas rugpjūčio mėnesį mokėjusių įmonių dešimtuką užbaigia bendrovė „Oracle East Central Europe Limited“, kuri yra oficialus „Oracle“ atstovas Lietuvoje

18 įmonės darbuotojų rugpjūtį uždirbo vidutiniškai po 17 tūkst. eurų prieš mokesčius.

indeliai.lt

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Rodykit všį algas
Rodykit všį algas
2026-09-25 15:41
Po 5000 kur zmones net darbuose nesirodo kiek tokiu 200 000 nachlebniku
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Melagis
Melagis
2026-09-25 12:23
Nepainiokit žmonių čia tik keletas įmonių dauguma Lietuvoje uždirba apie+- 1000eur į rankas
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Beje
Beje
2026-09-25 15:52
Tie naxliebnykai visiškai valstybei nereikalingi. Į jų fotelius įstačius šluotkočius valstybeje išvis niekas nepasikeistų, kaip funkcionuoja, lygiai taip pat ir funkcionuotų.
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