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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naujas eurų banknotų dizainas: ECB sprendimą žada dar šiemet

2026-09-23 14:51 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 14:51
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Europos Centrinis Bankas (ECB) šių metų pabaigoje turėtų apsispręsti dėl naujo eurų banknotų dizaino, trečiadienį pranešė Lietuvos bankas (LB).

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Europos Centrinis Bankas (ECB) šių metų pabaigoje turėtų apsispręsti dėl naujo eurų banknotų dizaino, trečiadienį pranešė Lietuvos bankas (LB).

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Pirmadienį baigta visuomenės apklausa dėl būsimo jų dizaino, joje dalyvavo beveik 10 mln. žmonių, arba 2,6 proc. euro zonos gyventojų, iš jų du trečdaliai – jaunesni nei 35 metų.

„Europiečių dalyvavimas atnaujinant banknotų dizainą yra svarbus žingsnis rengiantis išleisti naująją eurų banknotų seriją“, – pranešime teigė ECB pirmininkė Christine Lagarde (Kristin Lagard).

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Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie 10 dizaino pasiūlymų pagal temas „Europos kultūra“ bei „Upės ir paukščiai“.

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Šiuo metu baigiama ir atskira apklausa, kurios tikslinė grupė buvo reprezentatyvi euro zonos gyventojų imtis ir kurią atliko nepriklausoma tyrimų bendrovė, naudodama tuos pačius klausimus.

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Remdamasi abiejų apklausų rezultatais, nepriklausomos konkurso vertinimo komisijos rekomendacijomis bei techniniu vertinimu, ECB valdančioji taryba priims sprendimą dėl galutinės dizaino koncepcijos.

ECB kol kas neskelbia atskirų dizaino pasiūlymų rezultatų. 

Nauji banknotai turėtų pasirodyti apyvartoje nuo kito dešimtmečio pradžios. Dabar apyvartoje cirkuliuojantys eurų banknotai galios ir toliau.

indeliai.lt

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