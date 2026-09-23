Apskaitininkė iš įmonės Telšiuose įtariama pasisavinusi beveik 40 tūkst. eurų

Skelbiama, kad antradienį į Telšių apskrities pareigūnus kreipėsi įmonės atstovas, kuris pareiškė, kad laikotarpiu nuo vasario 10 iki birželio 29 dienos Telšiuose įmonės pasamdyta apskaitininkė, gimusi 1981 metais, klastodama sąskaitas faktūras apgaulės būdu pasisavino 39 tūkst. 908 eurus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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