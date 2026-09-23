Šių darbuotojų atlyginimai pakilo 100 eurų: štai kuriuose miestuose uždirba daugiausiai

Socialinių darbuotojų vidutinio atlyginimo atotrūkis nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio per pastaruosius metus sparčiai sumažėjo, tačiau atlyginimų skirtumai tarp savivaldybių – vis dar akivaizdūs.
Socialinių darbuotojų atlyginimai savivaldybių biudžetinėse įstaigose gali skirtis net kelis šimtus eurų. Šalies biudžetinėse įstaigose 2026 metų pirmojo ketvirčio duomenimis dirbo 2177 socialiniai darbuotojai.
Atlieka vieną atsakingiausių darbų
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pabrėžia, kad socialiniai darbuotojai atlieka vieną atsakingiausių darbų mūsų valstybėje – kasdien dirba su žmonėmis, kuriems reikia daugiausia pagalbos ir palaikymo. Siekiama, kad socialinių darbuotojų atlyginimai pasiektų vidutinį šalies darbo užmokestį ir dar augtų.
„Socialinių darbuotojų darbo vertė turi būti atitinkamai įvertinta ir atlyginimu. Džiugu, kad per metus socialinių darbuotojų darbo užmokestis išaugo. Tačiau negalime ignoruoti didelių atlyginimų skirtumų tarp savivaldybių. Kai už tą patį darbą vienoje savivaldybėje socialinis darbuotojas gauna keliais šimtais eurų daugiau nei kitoje, kyla klausimas dėl vienodų darbo sąlygų ir socialinio teisingumo.
Todėl turime ieškoti sprendimų, kaip mažinti šiuos skirtumus ir užtikrinti, kad socialinių darbuotojų atlygis visoje Lietuvoje būtų adekvatus jų atsakomybei, kompetencijai ir atliekamo darbo svarbai“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė.
Kur uždirba daugiausiai?
Didžiausias socialinių darbuotojų atlyginimas užfiksuotas Palangoje – 1 822 eurai, antroje vietoje yra Kretingos r. – 1756 eurai, trečioje Klaipėdos r. – 1733 eurai, ketvirtoje Kauno r. – 1718 eurų ir penktoje Šiaulių r. – 1702 eurai „į rankas“.
Į dešimtuką savivaldybių, kuriose mokami vieni didžiausių atlyginimų, patenka ir Pakruojo r. – 1701 euras, Kauno m. – 1692 eurai, Kėdainių r. – 1663 eurai, Telšių r. – 1637 eurai, Vilkaviškio r. – 1637 eurai.
Tačiau kai kuriose savivaldybėse atlyginimai gerokai mažesni. Mažiausiai socialiniams darbuotojams mokama Rietave – 1044 eurai (šioje savivaldybėje vidutinis atlyginimas „į rankas“ per metus netgi sumažėjo 124 eurais), šiek tiek daugiau buvo mokama Mažeikių r. – 1228 eurai, Molėtų r. – 1302 eurai, Širvintų r. – 1311 eurų, Šalčininkų r. – 1354 eurai.
Prie mažiausiai mokančių savivaldybių taip pat priskiriamos Plungės r. – 1380 eurų, Švenčionių r. – 1387 eurai, Pagėgiai – 1418 eurų, Alytaus r. – 1420 eurų, Jurbarko r. – 1424 eurai.
SADM duomenys rodo, kad bendra tendencija yra teigiama – socialinių darbuotojų atlyginimai per pastaruosius metus nuosekliai auga. Visgi skirtumas tarp savivaldybių vis dar siekia kelis šimtus eurų. Pavyzdžiui, socialinis darbuotojas Palangoje vidutiniškai uždirba 778 eurais daugiau nei jo kolega Rietave.
Tokie skirtumai susiję ne tik su valstybės nustatytais pareiginiais koeficientais, bet ir su savivaldybių galimybėmis bei jų skiriamais prioritetais socialinei sričiai.
Palyginti su vidutiniu darbo užmokesčiu šalyje, socialinių darbuotojų atlyginimai augo sparčiu tempu. 2016 m. šalies vidurkis „į rankas“ buvo 584 eurai, o socialinių darbuotojų atlyginimas buvo daugiau nei 100 eurų mažesnis. 2026 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis atlyginimas Lietuvoje pasiekė 1557 eurus, o socialinių darbuotojų – 1 510 eurų, taigi skirtumas sumažėjo iki 47 eurų.
Jei anksčiau socialiniai darbuotojai uždirbdavo gerokai mažiau nei dauguma kitų sektorių darbuotojų, šiandien šis skirtumas yra nežymus. Socialinių darbuotojų vidutinis atlyginimas 2026 m. pirmąjį ketvirtį sudaro 97 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.