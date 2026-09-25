Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Sodra“ perspėja lietuvius: neatidarykite durų šiems asmenims, skambinkite 112

2026-09-25 15:11 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-25 15:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po pranešimų apie galimai „Sodros“ darbuotojais apsimetusius sukčius, „Sodra“ primena, kad gyventojams paslaugos namuose nėra teikiamos.

Po pranešimų apie galimai „Sodros“ darbuotojais apsimetusius sukčius, „Sodra“ primena, kad gyventojams paslaugos namuose nėra teikiamos.

REKLAMA
1

„Varėnos rajono gyventojai pranešė apie jų namuose besilankančias dvi moteris, kurios prisistato „Sodros“ darbuotojomis, siūlo pagalbą ir domisi žmonių gyvenimo aplinkybėmis.

Gyventojai raginami būti budrūs – „Sodros“ darbuotojai į žmonių namus nevyksta“, – rašoma penktadienį išplatintame pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

„Sodros“ darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliuose namuose

Pasak „Sodros“, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimu, „Sodros“ darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės.

REKLAMA
REKLAMA

„Sodros“ darbuotojai nesilanko gyventojų namuose, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos, neteikia paslaugų namuose. Todėl sulaukus tokių asmenų svarbu jų neįsileisti, neatskleisti asmeninės informacijos, dokumentų, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų“, – rašoma pranešime.

Jeigu prie durų pasirodė „Sodros“ darbuotoju prisistatantis nepažįstamas žmogus, gyventojai raginami su juo nebendrauti ir neįsileisti į namus. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, reikėtų kreiptis į policiją bendruoju pagalbos numeriu 112.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų