„Sodra“ perspėja lietuvius: neatidarykite durų šiems asmenims, skambinkite 112

„Varėnos rajono gyventojai pranešė apie jų namuose besilankančias dvi moteris, kurios prisistato „Sodros“ darbuotojomis, siūlo pagalbą ir domisi žmonių gyvenimo aplinkybėmis.
Gyventojai raginami būti budrūs – „Sodros“ darbuotojai į žmonių namus nevyksta“, – rašoma penktadienį išplatintame pranešime.
„Sodros“ darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliuose namuose
Pasak „Sodros“, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimu, „Sodros“ darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės.
„Sodros“ darbuotojai nesilanko gyventojų namuose, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos, neteikia paslaugų namuose. Todėl sulaukus tokių asmenų svarbu jų neįsileisti, neatskleisti asmeninės informacijos, dokumentų, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų“, – rašoma pranešime.
Jeigu prie durų pasirodė „Sodros“ darbuotoju prisistatantis nepažįstamas žmogus, gyventojai raginami su juo nebendrauti ir neįsileisti į namus. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, reikėtų kreiptis į policiją bendruoju pagalbos numeriu 112.