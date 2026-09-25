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TV3 naujienos > Verslas

Dar nepasitraukusiems iš pensijų kaupimo – nauja žinia: pasakė, ką daryti

2026-09-25 14:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 14:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Besibaigiant trečiajam pensijų kaupimo reformos ketvirčiui „Sodra“ primena, kokius sprendimus gali priimti antros pakopos pensijų kaupimo dalyviai, įvertinę savo individualią situaciją. Iki 2027 m. pabaigos galima pasitraukti iš kaupimo, tačiau tai nėra vienintelė galimybė. Nusprendusieji kaupti toliau gali laikinai stabdyti įmokas, vieną kartą išsiimti dalį sukaupto turto, o susiklosčius įstatyme numatytoms aplinkybėms – nutraukti kaupimą ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.

Besibaigiant trečiajam pensijų kaupimo reformos ketvirčiui „Sodra“ primena, kokius sprendimus gali priimti antros pakopos pensijų kaupimo dalyviai, įvertinę savo individualią situaciją. Iki 2027 m. pabaigos galima pasitraukti iš kaupimo, tačiau tai nėra vienintelė galimybė. Nusprendusieji kaupti toliau gali laikinai stabdyti įmokas, vieną kartą išsiimti dalį sukaupto turto, o susiklosčius įstatyme numatytoms aplinkybėms – nutraukti kaupimą ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.

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Iki 2027 m. gruodžio 31 d. pensijų kaupimo dalyviai gali nutraukti kaupimą antroje pakopoje. Prašymą reikia pateikti savo pensijų kaupimo bendrovei.

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Prašymai nagrinėjami pagal ketvirčius, o sprendimai priimami jiems pasibaigus. Pinigai žmogui pervedami per pirmąsias dešimt kito ketvirčio darbo dienų.

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Pavyzdžiui, jei žmogus pateiktų prašymą pasitraukti iš kaupimo iki rugsėjo 30 d., pinigai jam būtų išmokėti spalio pirmosiomis dienomis. Jei žmogus pateiks prašymą spalį, lapkritį arba gruodį, pinigai bus išmokėti 2027 metų sausį.

Vien tik prašymo pateikimas kaupimo automatiškai nestabdo. Įmokos mokamos toliau, kol pensijų kaupimo bendrovė priima sprendimą dėl kaupimo nutraukimo, nebent žmogus atskirai pateikia prašymą sustabdyti įmokų mokėjimą.

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Pasitraukus dalis lėšų išmokama, dalis virsta pensijų apskaitos vienetais

Pasitraukus iš kaupimo žmogui į jo banko sąskaitą pervedamos jo paties sumokėtos įmokos bei investicinis rezultatas nuo visų – žmogaus ir valstybės lėšomis mokėtų – įmokų. Nuo išmokamos sumos papildomi mokesčiai ar atskaitymai netaikomi.

Valstybės ir „Sodros“ įmokų dalis žmogui neišmokama – ji pervedama į „Sodrą“ ir paverčiama pensijų apskaitos vienetais. Šie vienetai ateityje didins individualiąją senatvės pensijos dalį.

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2026 metais vienam pensijų apskaitos vienetui įgyti reikia 2 419,43 euro pensijų socialinio draudimo įmokų. Pavyzdžiui, jeigu pasitraukus iš pensijų fondo į „Sodrą“ būtų pervesta 5 000 eurų, žmogus papildomai įgytų 2,07 pensijų apskaitos vieneto.

Kiek lėšų būtų išmokėta į banko sąskaitą, o kiek jų sugrįžtų į „Sodrą“ ir būtų paversta apskaitos vienetais, priklauso nuo konkretaus žmogaus kaupimo istorijos. Šią informaciją galima pasitikrinti prisijungus prie asmeninės paskyros https://gyventojai.sodra.lt. Nurodytos sumos gali keistis, nes galutinė išmokama suma apskaičiuojama pagal pensijų fondo vienetų vertę tą dieną, kai pensijų kaupimo bendrovė priima sprendimą dėl kaupimo nutraukimo.

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Liekantiems kaupti – valstybės paskata

Žmonėms, kurie nusprendžia toliau kaupti antroje pakopoje, ir toliau taikoma valstybės skatinamoji įmoka. Ji sudaro 1,5 proc. užpraėjusių metų šalies vidutinio darbo užmokesčio.

2026 metais tai 33,49 euro per mėnesį, arba 401,88 euro per metus. Ši suma kasmet auga priklausomai nuo vidutinio darbo užmokesčio (VDU).

Įmokas galima stabdyti neribotą skaičių kartų

Pasikeitus finansinei situacijai nebūtina iš karto nutraukti kaupimo. Pensijų kaupimo dalyvis gali laikinai sustabdyti įmokų mokėjimą.

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Įmokos gali būti stabdomos ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, o tokių sustabdymų skaičius nėra ribojamas. Vėliau žmogus gali atnaujinti įmokų mokėjimą ir tęsti kaupimą.

Galima išsiimti 25 proc. ir likti kaupimo dalyviu

Dar viena galimybė – vieną kartą per visą kaupimo laikotarpį išsiimti 25 proc. sukaupto pensijų turto ir toliau likti antros pakopos dalyviu.

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Išsiimama suma negali būti didesnė už paties žmogaus sumokėtų įmokų sumą. Dalies turto išsiėmimas nereiškia, kad kaupimas nutraukiamas – likusios lėšos toliau investuojamos, o žmogus gali toliau mokėti įmokas.

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

Kai kuriais atvejais kaupimą bus galima nutraukti ir vėliau

Kai kuriais atvejais kaupimą galima nutraukti dar nepasiekus senatvės pensijos amžiaus – šios galimybės išliks ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.

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Visą sukauptą pensijų turtą galima atsiimti, jeigu žmogaus dalyvumo lygis neviršija 30 proc., jam paskirta paliatyvioji slauga arba diagnozuota sunki liga, įtraukta į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą.

Atskira galimybė numatyta ir žmonėms, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip penkeri metai ir kurių sukauptas turtas nesiekia 50 proc. minimalios pensijų anuiteto ribos. 2026 metais ši riba yra 8 392,50 euro.

Šiais atvejais nereikia laukti ketvirčio pabaigos – lėšos išmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo pensijų kaupimo bendrovės sprendimo išmokėti turtą ar jo dalį priėmimo.

indeliai.lt

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Nepasitrauke
Nepasitrauke
2026-09-25 14:51
Tik debilai, bet lietuviai protu nepasizymi
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