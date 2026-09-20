Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Dalis net nežino, kad jiems priklauso tokie pinigai: parama siekia 1618 eurų

2026-09-20 07:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 07:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Netekus darbo ar staiga sumažėjus šeimos pajamoms pinigų gali pradėti trūkti labai greitai. Tačiau dalis žmonių gali nežinoti net nuo ko pradėti ir kokia pagalba jiems apskritai priklauso.

Netekus darbo ar staiga sumažėjus šeimos pajamoms pinigų gali pradėti trūkti labai greitai. Tačiau dalis žmonių gali nežinoti net nuo ko pradėti ir kokia pagalba jiems apskritai priklauso.

REKLAMA
6

SEB asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė-Varnė naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ įvardija, kur pirmiausia kreiptis patekus į sudėtingą finansinę situaciją. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalas tv3.lt papildomai patikrino, kokios išmokos bei kompensacijos gyventojams priklauso 2026 metais.

REKLAMA
REKLAMA

Netekote darbo? Pradėkite nuo Užimtumo tarnybos

Pasak S. Strockytės-Varnės, žmogui nebūtina mintinai žinoti visų valstybės išmokų ir jų sąlygų. Kur kas svarbiau žinoti, į kurią įstaigą kreiptis pirmiausia.

REKLAMA

„Jeigu netekau darbo, kreipiuosi į Užimtumo tarnybą“, – pateikia pavyzdį ekspertė.

Tačiau vien registracijos neužtenka, kad nedarbo išmoka automatiškai priklausytų kiekvienam. „Sodra“ nurodo, kad nuo 2026 metų liepos 1 dienos bedarbio statusą gavęs žmogus paprastai turi būti sukaupęs bent 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Prašymą skirti išmoką reikia pateikti per 12 mėnesių nuo bedarbio statuso gavimo dienos. 

REKLAMA
REKLAMA

Beje, Užimtumo tarnyboje užsiregistravusiam ir bedarbio statusą turinčiam žmogui pačiam kas mėnesį mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) nereikia – jis apmokamas valstybės lėšomis. 

Nedarbo išmoka – nuo 370 iki 1618,51 euro

Nuo 2026 metų liepos 1 dienos minimali nedarbo išmoka siekia 370 eurų per mėnesį, o didžiausia 2026 metais – 1618,51 euro. Konkreti suma priklauso nuo žmogaus anksčiau gautų draudžiamųjų pajamų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Išmoką sudaro dvi dalys. Pastovioji šiuo metu siekia 172,95 euro, o likusi dalis apskaičiuojama pagal ankstesnes žmogaus pajamas.

Pirmus 3 išmokos mokėjimo mėnesius ši kintama dalis sudaro 45 proc., 4–6 mėnesį – 35 proc., o 7–9 – 25 proc. žmogaus vidutinių draudžiamųjų pajamų. Pati nedarbo išmoka paprastai mokama 9 mėnesius.

REKLAMA

Vadinasi, netekus darbo nereikėtų iš karto manyti, kad teks gyventi tik iš santaupų ar skolintis. Pirmiausia verta pasitikrinti, ar jums priklauso nedarbo išmoka.

Mirus šeimos maitintojui – į „Sodrą“

Visai kitokia pagalba gali priklausyti, jeigu šeima netenka žmogaus, kuris uždirbo dalį ar didžiąją dalį jos pajamų.

„Jeigu tai yra kažkokie mirties atvejai, netenkama šeimos maitintojo, reikalinga našlaičio pašalpos, pensijos, tada yra kreipiamasi į Sodrą“, – sako S. Strockytė-Varnė.

REKLAMA

Viena iš galimų išmokų – socialinio draudimo našlaičių pensija. Jos dydis nėra vienodas visiems. „Sodra“ nurodo, kad ji sudaro 50 proc. mirusiajam apskaičiuotos pensijos bendrosios ir individualiosios dalių. 

Tam tikrais atvejais gali priklausyti ir šalpos našlaičių pensija. Nuo 2026 metų jos dydis vienam vaikui siekia 130,5 euro per mėnesį. 

Našlėms ir našliams taip pat gali priklausyti socialinio draudimo našlių pensija – jos bazinis dydis 2026 metais yra 46,46 euro per mėnesį, tačiau teisė ją gauti priklauso nuo konkrečios situacijos. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Todėl po artimojo mirties nereikėtų pačiam nuspręsti, kad šeimai turbūt niekas nepriklauso. Geriau patariama savo situaciją pasitikrinti „Sodroje“.

Sunku susimokėti už šildymą? Kreipkitės į savivaldybę

Jeigu žmogaus ar šeimos pajamos sumažėjo tiek, kad darosi sunku apmokėti būtiniausias sąskaitas, pagalbos galima ieškoti savivaldybės socialinės paramos skyriuje. Pasak S. Strockytės-Varnės, net ir nežinant, kokia konkrečiai išmoka ar kompensacija galėtų priklausyti, galima pradėti nuo paprasčiausio skambučio.

REKLAMA

„Tiesiog paskambinti į savivaldybę, papasakoti, kad turiu štai tokią ir tokią situaciją, ir ką turėčiau daryti toliau“, – rekomenduoja ekspertė.

S. Strockytė-Varnė pripažįsta, kad socialinės paramos sistema iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti paini.

„Kartais galime ir pasimesti, nes tų skyrių, kur ir kaip kreiptis yra labai labai daug ir tos išmokos, jos irgi yra labai skirtingos, kiekvieną kartą priklauso nuo situacijos ir tos taisyklės keičiasi“, – tikina ji.

REKLAMA

Savivaldybėje galima teirautis ne tik dėl šildymo kompensacijos, bet ir dėl socialinės pašalpos bei geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijų. Prašymus dėl dalies šios paramos taip pat galima pateikti internetu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS). 

Vienas konkrečių pavyzdžių – būsto šildymo kompensacija.

2026 metais ją skaičiuojant iš vieno gyvenančio žmogaus mėnesio pajamų „į rankas“ pirmiausia atimami 699 eurai, o šeimai – po 466 eurus kiekvienam jos nariui. Kompensuojama normatyvus atitinkanti šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. likusio pajamų skirtumo. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, kompensacija nėra skirta tik centralizuotai šildomų butų gyventojams. Ji gali priklausyti ir šildantis dujomis, elektra, malkomis ar kitu kuru. Vertinamos žmogaus ar šeimos pajamos, turtas ir kitos aplinkybės. 

Nežinote, kas jums priklauso? Užtenka pradėti nuo vieno skambučio

Žmogui nebūtina pačiam išnarplioti visos socialinės paramos sistemos. Jeigu situacija sudėtinga ir net neaišku, ar reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą, „Sodrą“, ar kitą įstaigą, galima pradėti nuo savo savivaldybės socialinės paramos skyriaus.

REKLAMA

Pasak S. Strockytės-Varnės, tereikia paaiškinti, kas nutiko, o specialistai gali nukreipti toliau.

„Ten dirba nuostabūs žmonės, dirba specialistai, kurie visą informaciją valdo ir valdo pačią naujausią informaciją ir jie daugiausiai žino ir jie tikrai nukreips, kur jums keliauti toliau“, – tvirtina ekspertė.

Didžiausia klaida tokioje situacijoje būtų vien dėl nežinojimo nuspręsti, kad pagalba jums nepriklauso, ir apskritai niekur nesikreipti.

REKLAMA

„Svarbiausia nebijoti prašyti pagalbos, drąsiai apie tai kalbėti ir ieškoti jos, nes tik žinojimas gali padėti atrasti sprendimą“, – pabrėžia S. Strockytė-Varnė.

Daugiau apie tai, ką daryti staiga prireikus pinigų, kiek santaupų reikėtų turėti nenumatytiems atvejams, kaip elgtis po nelaimės, kada gali padėti draudimo bendrovės, ką daryti netekus darbo ir kada skola gali tapti per brangi, sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

„Valdyk savo pinigus“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

indeliai.lt

REKLAMA
Birutė
Birutė
2026-09-20 14:43
Sistema per paini. Atsidarius bet kuriuos registrus lieka nesuprantama, kurią nuorodą spausti, ko jieškoti, kur ir ką pranešti. Ypač Registro centro - jau užsiregistravus per banko sistemą info apie gautus ir turimus dokumentus apie savo padėtį negausi - kiekvienam klausimo peržiūrėjimui (užsiregistravus!)apie save reikia iš naujo registruotis dar ie dar kartą per banką iki begalybės. Užpildžius paraišką po mėnesio gauni atsakyną, kad užpildei ne ten. Sodroje, ar Užimtumo tarnyboje aptarnaujantis priskirtasis klerkas kartais "serga" ar išvykęs po porą mėnesių, pažadėto paskambinimo nesulauki. Atsakymas teiraujantis- laukite. Dukra su mažu vaiku jau keletą mėnesių Vilniuje niekur nedasibeldžia gauti pašalpai. Dabar šią savaitę vėl paraiškas bandėm užpildyti dviese, todėl ir matau tą beprotybę. Aiškiai nenuovokių klerkų per daug, o informacinės sistemos sukurtos kraštutinai neaiškios ir perkrautos. Reikalingas tų institucijų internetinių paslaugų puslapių auditas.
Atsakyti
...
...
2026-09-20 08:05
Taip "ygzpjėrtai", gauti 370 pinigų ir išgyventi... Ir beje, gal galite parašyti kiek žmonių iš visų gaunančių bedarbio pašalpas , gaunana 1600 - vienas, du, o gal "atitinkami draugai" ?
Atsakyti
...
...
2026-09-20 10:23
Blogai su teksto suvokimu ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų