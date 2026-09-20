Dalis net nežino, kad jiems priklauso tokie pinigai: parama siekia 1618 eurų

SEB asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė-Varnė naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ įvardija, kur pirmiausia kreiptis patekus į sudėtingą finansinę situaciją.
Naujienų portalas tv3.lt papildomai patikrino, kokios išmokos bei kompensacijos gyventojams priklauso 2026 metais.
Netekote darbo? Pradėkite nuo Užimtumo tarnybos
Pasak S. Strockytės-Varnės, žmogui nebūtina mintinai žinoti visų valstybės išmokų ir jų sąlygų. Kur kas svarbiau žinoti, į kurią įstaigą kreiptis pirmiausia.
„Jeigu netekau darbo, kreipiuosi į Užimtumo tarnybą“, – pateikia pavyzdį ekspertė.
Tačiau vien registracijos neužtenka, kad nedarbo išmoka automatiškai priklausytų kiekvienam. „Sodra“ nurodo, kad nuo 2026 metų liepos 1 dienos bedarbio statusą gavęs žmogus paprastai turi būti sukaupęs bent 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Prašymą skirti išmoką reikia pateikti per 12 mėnesių nuo bedarbio statuso gavimo dienos.
Beje, Užimtumo tarnyboje užsiregistravusiam ir bedarbio statusą turinčiam žmogui pačiam kas mėnesį mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) nereikia – jis apmokamas valstybės lėšomis.
Nedarbo išmoka – nuo 370 iki 1618,51 euro
Nuo 2026 metų liepos 1 dienos minimali nedarbo išmoka siekia 370 eurų per mėnesį, o didžiausia 2026 metais – 1618,51 euro. Konkreti suma priklauso nuo žmogaus anksčiau gautų draudžiamųjų pajamų.
Išmoką sudaro dvi dalys. Pastovioji šiuo metu siekia 172,95 euro, o likusi dalis apskaičiuojama pagal ankstesnes žmogaus pajamas.
Pirmus 3 išmokos mokėjimo mėnesius ši kintama dalis sudaro 45 proc., 4–6 mėnesį – 35 proc., o 7–9 – 25 proc. žmogaus vidutinių draudžiamųjų pajamų. Pati nedarbo išmoka paprastai mokama 9 mėnesius.
Vadinasi, netekus darbo nereikėtų iš karto manyti, kad teks gyventi tik iš santaupų ar skolintis. Pirmiausia verta pasitikrinti, ar jums priklauso nedarbo išmoka.
Mirus šeimos maitintojui – į „Sodrą“
Visai kitokia pagalba gali priklausyti, jeigu šeima netenka žmogaus, kuris uždirbo dalį ar didžiąją dalį jos pajamų.
„Jeigu tai yra kažkokie mirties atvejai, netenkama šeimos maitintojo, reikalinga našlaičio pašalpos, pensijos, tada yra kreipiamasi į Sodrą“, – sako S. Strockytė-Varnė.
Viena iš galimų išmokų – socialinio draudimo našlaičių pensija. Jos dydis nėra vienodas visiems. „Sodra“ nurodo, kad ji sudaro 50 proc. mirusiajam apskaičiuotos pensijos bendrosios ir individualiosios dalių.
Tam tikrais atvejais gali priklausyti ir šalpos našlaičių pensija. Nuo 2026 metų jos dydis vienam vaikui siekia 130,5 euro per mėnesį.
Našlėms ir našliams taip pat gali priklausyti socialinio draudimo našlių pensija – jos bazinis dydis 2026 metais yra 46,46 euro per mėnesį, tačiau teisė ją gauti priklauso nuo konkrečios situacijos.
Todėl po artimojo mirties nereikėtų pačiam nuspręsti, kad šeimai turbūt niekas nepriklauso. Geriau patariama savo situaciją pasitikrinti „Sodroje“.
Sunku susimokėti už šildymą? Kreipkitės į savivaldybę
Jeigu žmogaus ar šeimos pajamos sumažėjo tiek, kad darosi sunku apmokėti būtiniausias sąskaitas, pagalbos galima ieškoti savivaldybės socialinės paramos skyriuje. Pasak S. Strockytės-Varnės, net ir nežinant, kokia konkrečiai išmoka ar kompensacija galėtų priklausyti, galima pradėti nuo paprasčiausio skambučio.
„Tiesiog paskambinti į savivaldybę, papasakoti, kad turiu štai tokią ir tokią situaciją, ir ką turėčiau daryti toliau“, – rekomenduoja ekspertė.
S. Strockytė-Varnė pripažįsta, kad socialinės paramos sistema iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti paini.
„Kartais galime ir pasimesti, nes tų skyrių, kur ir kaip kreiptis yra labai labai daug ir tos išmokos, jos irgi yra labai skirtingos, kiekvieną kartą priklauso nuo situacijos ir tos taisyklės keičiasi“, – tikina ji.
Savivaldybėje galima teirautis ne tik dėl šildymo kompensacijos, bet ir dėl socialinės pašalpos bei geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijų. Prašymus dėl dalies šios paramos taip pat galima pateikti internetu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).
Vienas konkrečių pavyzdžių – būsto šildymo kompensacija.
2026 metais ją skaičiuojant iš vieno gyvenančio žmogaus mėnesio pajamų „į rankas“ pirmiausia atimami 699 eurai, o šeimai – po 466 eurus kiekvienam jos nariui. Kompensuojama normatyvus atitinkanti šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. likusio pajamų skirtumo.
Be to, kompensacija nėra skirta tik centralizuotai šildomų butų gyventojams. Ji gali priklausyti ir šildantis dujomis, elektra, malkomis ar kitu kuru. Vertinamos žmogaus ar šeimos pajamos, turtas ir kitos aplinkybės.
Nežinote, kas jums priklauso? Užtenka pradėti nuo vieno skambučio
Žmogui nebūtina pačiam išnarplioti visos socialinės paramos sistemos. Jeigu situacija sudėtinga ir net neaišku, ar reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą, „Sodrą“, ar kitą įstaigą, galima pradėti nuo savo savivaldybės socialinės paramos skyriaus.
Pasak S. Strockytės-Varnės, tereikia paaiškinti, kas nutiko, o specialistai gali nukreipti toliau.
„Ten dirba nuostabūs žmonės, dirba specialistai, kurie visą informaciją valdo ir valdo pačią naujausią informaciją ir jie daugiausiai žino ir jie tikrai nukreips, kur jums keliauti toliau“, – tvirtina ekspertė.
Didžiausia klaida tokioje situacijoje būtų vien dėl nežinojimo nuspręsti, kad pagalba jums nepriklauso, ir apskritai niekur nesikreipti.
„Svarbiausia nebijoti prašyti pagalbos, drąsiai apie tai kalbėti ir ieškoti jos, nes tik žinojimas gali padėti atrasti sprendimą“, – pabrėžia S. Strockytė-Varnė.
Daugiau apie tai, ką daryti staiga prireikus pinigų, kiek santaupų reikėtų turėti nenumatytiems atvejams, kaip elgtis po nelaimės, kada gali padėti draudimo bendrovės, ką daryti netekus darbo ir kada skola gali tapti per brangi, sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
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