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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naujovė pensininkams: „Sodra“ pataria, ar rinktis pinigus iš karto ar ateityje

2026-09-24 13:08 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-24 13:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuo rugsėjo pasikeitė senatvės pensijos skyrimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipiasi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skyrimo kreipiasi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8 procentais, bet ne daugiau kaip 40 procentų, praneša „Sodra“.

Nuo rugsėjo pasikeitė senatvės pensijos skyrimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipiasi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skyrimo kreipiasi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8 procentais, bet ne daugiau kaip 40 procentų, praneša „Sodra“.

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Teisę į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatyto senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai – dėl jos skyrimo reikia pateikti prašymą „Sodrai“.

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Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skyrimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti „Sodrai“ prašymą atidėti pensijos skyrimą.

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Nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. tokio išankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipiasi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8 procentais.

Svarbu: galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už ne daugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos.

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

Už kiekvienus atidėjimo metus – 8 proc. didesnė pensija

Nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimai. Po rugsėjo 1 d. kreipiantis dėl pensijos skyrimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skyrimo, laikomas pensijos atidėjimu.

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Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8 procentais. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40 procentų, tai yra ne daugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių.

Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją – pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai.

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Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusį laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusį laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamos pensijos dydis.

Petro situacija: dėl pensijos kreipėsi po dvejų metų

Petras teisę į senatvės pensiją įgijo prieš 24 mėnesius, tačiau dėl jos skyrimo kreipėsi tik dabar. Jis turi du pasirinkimo variantus: gauti dalį pensijos už praėjusį laiką arba atsisakyti neišmokėtos pensijos ir pasirinkti didesnę pensiją ateityje.

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Pirmas variantas – dalį pensijos gauti už praėjusį laiką. Petras gali pageidauti, kad pensija būtų paskirta ir išmokėta už 12 mėnesių iki kreipimosi dienos. Tokiu atveju pensijos atidėjimu būtų laikomi tik ankstesni 12 mėnesių.

Taigi, Petras gautų pensiją už 12 mėnesių laikotarpį iki kreipimosi dienos ir toliau kas mėnesį gautų 8 proc. padidintą pensiją.

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Antras variantas – atidėti pensiją visam 24 mėnesių laikotarpiui. Petras gali pasirinkti, kad pensijos skyrimas būtų laikomas atidėtu visus dvejus metus. Tokiu atveju už praėjusius 24 mėnesius pensija nebūtų išmokėta, tačiau naujai paskirta pensija būtų 16 proc. didesnė ir tokio padidinto dydžio būtų mokama toliau.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Senjorai

Marijos situacija: dėl pensijos kreipėsi po 15 mėnesių 

Marija teisę į senatvės pensiją įgijo prieš 15 mėnesių, tačiau dėl jos skyrimo kreipėsi tik dabar. Ji taip pat gali rinktis, už kokį laikotarpį gauti pensiją už praėjusį laiką, o kokį laikotarpį laikyti pensijos atidėjimu.

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Pirmas variantas – pensiją už praėjusį laiką gauti už 12 mėnesių. Marija gali pageidauti, kad pensija būtų paskirta ir išmokėta už 12 mėnesių iki kreipimosi dienos. Tokiu atveju likę 3 mėnesiai nesudaro pilnų 12 pensijos atidėjimo mėnesių, todėl už juos pensija nebūtų nei išmokėta, nei padidinta. Šių 3 mėnesių pensiją Marija prarastų.

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Taigi Marija gautų pensiją už 12 mėnesių iki kreipimosi dienos, o toliau jai būtų mokama įprasto dydžio paskirta pensija.

Antras variantas – 12 mėnesių laikyti pensijos atidėjimu. Marija gali pasirinkti, kad 12 mėnesių būtų laikomi pensijos atidėjimu. Už šį laikotarpį pensija nebūtų išmokėta, tačiau jos dydis būtų padidintas 8 procentais. Už likusius 3 mėnesius pensija būtų paskirta ir išmokėta už praėjusį laiką.

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Taigi Marija gautų pensiją už 3 mėnesius, o nuo šiol jai būtų mokama 8 proc. padidinta pensija.

Kada pensijos skyrimas nelaikomas atidėtu?

Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skyrimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžių sukakęs žmogus tuo laikotarpiu gauna negalios (netekto darbingumo, invalidumo), ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensiją arba šalpos išmoką.

indeliai.lt

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