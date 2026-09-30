„Man City“ savininkai dirbtinai padidino komercines pajamas 830 mln. svarų sterlingų

Komisija pripažino „Man City“ kaltu dėl visų 115 mestų kaltinimų, o „Premier“ lygos vadovas Richardas Mastersas pareiškė, jog klubas beveik dešimtmetį sistemingai pažeidinėjo lygos taisykles.
Komisija nusprendė, jog„Man City“ yra kaltas ir dėl paslėpto finansavimo schemos naudojimo, kuri leido savininkams dirbtinai ir drastiškai padidinti komercines pajamas tiesioginiai finansuojat komandą.
2017/2018 m. sezone, antrajame, kai „Man City“ vadovavo Pepas Guardiola, klubas gavo 145,73 mln. svarų sterlingų komercinių pajamų. Visgi vos 11 mln. svarų sterlingų sumokėjo rėmėjai, o likusius 134,73 mln. svarų klubo savininkai, o tai prieštarauja „Premier“ lygos taisyklėms.
2009–2018 m. sezone „Man City“ deklaravo iš Abu Dabio rėmėjų gautas 949,94 mln. svarų sterlingų bendrąsias komercines pajamas, tačiau iš šios sumos rėmėjai realiai sumokėjo tik 119,25 mln. svarų sterlingų. Iš viso 830,39 mln. svarų sterlingų klubui pervedė „Abu Dhabi United Group“ – bendrovė, per kurią Abu Dabis valdo šią komandą.
Per šiuos devynerius metus „Man City“ laimėjo tris „Premier“ lygos titulus ir įsigijo tokias žvaigždes, kaip Carlosas Tevezas, Sergio Aguero, Kevinas De Bruyne, Davidas Silva bei 2016 m. vyriausiuoju treneriu paskyrė Pepą Guardiolą.
Papildomi įrodymai atskleidė, kad 9,9 mln. svarų sterlingų „skylė“ klubo finansinėse ataskaitose buvo „užlopyta“, siekiant išvengti taisyklių pažeidimo 2012/2013 m.
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