Vilniuje virs aršios emocijos – „UTMA 20“ turnyre susitiks Pauliukevičius ir Kanišauskas

Tai bus svorio kategorijos iki 95 kg kova, kuriai numatyti trys raundai.
„Labiausiai intriguojanti dalis bus ta, kad tikriausiai visi supranta, kad šią kovą galima pavadinti „gėris prieš blogį“. Nors ši metafora ir nėra iki galo teisinga tiems, kas pažįsta Igną asmeniškai, tačiau pagal viešą nuomonę tai tikriausiai tinka. Matėme, kas buvo arenoje, matėme, kas vyko, kai buvo „face-off“, matėme, kad vyrai vienas kito nemėgsta. Ši kova tikriausiai yra panaši į Edvino Šalkovskio ir Igno Pauliukevičiaus susitikimą, kai net buvo patalpinti į narvą, tai panaši emocija yra ir šioje kovoje“, – artėjančią kovą komentavo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Bilietus į „UTMA 20“ turnyrą, kuris įvyks spalio 24 d. Vilniaus arenoje, platina bilietai.lt, o PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.
I. Pauliukevičius ne kartą įrodė, kad yra vienas iš pavojingiausių smūgiuotojų UTMA organizacijoje – Igno sąskaitoje yra 7 pergalės, iš kurių 5 jis pasiekė nokautais, o patyręs jis yra tik vieną pralaimėjimą, kurį jam įrašė pats Sergejus Maslobojevas.
Šiuo metu I. Pauliukevičius užima pirmą vietą UTMA 95 kg svorio kategorijos reitinge ir rikiuojasi 4-as UTMA P4P sąraše.
Tiesa, intrigos prieš artėjantį susitikimą Vilniuje prideda ir tai, kad pastaroji I. Pauliukevičiaus kova tikrai nebuvo lengva – pralaiminėdamas pirmuosius raundus UTMA 19 turnyro kovoje prieš M. Juodpusį I. Pauliukevičius sugebėjo pasiųsti varžovą į nokdauną trečiajame raunde ir išplėšė pratęsimą, kuriame, taip pat po labai sudėtingos kovos, pasiekė pergalę.
N. Kanišauskas UTMA organizacijoje turi 4 pergales, 3 iš jų pasiekė nokautais, ir vieną pralaimėjimą, kurį patyrė prieš Dominyką Dirkstį.
Pastarojoje savo kovoje N. Kanišauskas jau kovėsi iki 91 kg svorio kategorijoje ir „UTMA 19“ ringe techniniu nokautu sustabdė Dovydą Girdzevičių.
Tai jau buvo sunkiausia N. Kanišausko svorio kategorija per jo karjerą UTMA, o „UTMA 20“ turnyre jis gerins šį rekordą pakildamas į svorio kategoriją iki 95 kg.
„Įdomu bus pamatyti, kaip atrodys perėjimas į tokią aukštą svorio kategoriją, nes Naglis tikrai gerai atrodė 86 kg svorio kategorijoje, o dabar lipa ir lipa dar aukščiau. Jei I. Pauliukevičius pasieks šioje kovoje pergalę, tai jį priartins prie revanšo su S. Maslobojevu ir galbūt kovos dėl UTMA 95 kg svorio kategorijos kikbokso čempiono diržo, o tai būtų pirmoji istorijoje tokia kova. Nagliui tai tikriausiai būtų dar vienas įsitvirtinimas kitoje kategorijoje ir garantija dar kelioms kovoms į priekį – ne tik 95 kg svorio kategorijoje, bet ir žemesnėse svorio kategorijose, jei Naglis to norės“, – teigė V. Gecas.
Bilietus į šį turnyrą platina bilietai.lt, o PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.
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