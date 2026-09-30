Stanionis išsakė, ką mano apie Dirksčio pasitraukimą

Ilgai laukta dvikova Kauno „Žalgirio“ arenoje baigėsi antrajame raunde. D. Dirkstys dėl rankos skausmo nebegalėjo tęsti kovos, todėl teisėjas pergalę techniniu nokautu skyrė S. Maslobojevui.
Apie šią akistatą buvo diskutuojama „UTMA“ tinklalaidėje, kurioje dalyvavo ir E. Stanionis. Boksininkas ten aptarė D. Dirksčio patirtą traumą.
„Jam įdėjo plokštelę, tuos kaulus sujungė, daug laiko praėjo. Tai manau, kad gal dabar nelūžo. Bet nežinau...“ – svarstė E. Stanionis.
Vis dėlto kur kas daugiau klausimų E. Stanioniui sukėlė pats D. Dirksčio sprendimas pasitraukti iš kovos. Boksininkas prisiminė ne kartą pats kovojęs nepaisydamas traumų ir stipraus skausmo.
„Aš – liūtukas karaliukas, „I am Him“, kaip nuolat jis kartoja, ir po tokio pabėgti. Tikrai negerai atrodo iš sportinės pusės. Aš su nuplyšusiais raiščiais esu ėjęs už aštuonių dienų, nes man reikėjo kovoti, nebuvo net jokios galimybės pagalvoti, kad negali. Taip, sunku. Ir dėl diržo, kai kovojau, trečiame raunde mano du krumpliai visai išėjo. Su kiekvienu smūgiu skausmas buvo žiaurus, kaip elektra“, – tinklalaidėje pasakojo E. Stanionis.
Jo teigimu, D. Dirktys pasirinko sau palankiausią scenarijų.
„Tai buvo jam geriausia galimybė, kokia išėjo, geriausias scenarijus po kelių sekundžių susprogimo, kaip sakant – vabank. Geriausia, kas jam galėjo atsitikti“, – savo nuomonę išsakė E. Stanionis.
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