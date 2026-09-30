Po Maslobojevo ir Dirksčio kovos – netikėtas posūkis: paviešintos naujos nuotraukos

Šeštadienį vykusiame „UTMA 19“ turnyre S. Maslobojevas techniniu nokautu įveikė D. Dirkstį. Tiesa, pagalbos prireikė ir jo varžovui – antrajame raunde D. Dirkstys dėl rankos traumos nebegalėjo tęsti kovos.
Po kelių dienų D. Dirkstys jau pasirodė Klaipėdoje vykusiose Europos taurės rungtynėse tarp vietos „Neptūno“ ir Trento „Dolomiti Energia“. Kovotojas į areną atvyko su rankos įtvaru.
Vis dėlto socialiniuose tinkluose pasirodė ir kitokių D. Dirksčio vaizdų. S. Maslobojevo mylimoji Santa Mišenytė pasidalijo praeivių bei sekėjų užfiksuotais kadrais, kuriuose kovotojas matomas vaikštinėjantis Kauno senamiestyje be matomo įtvaro ar gipso.
„Turėk tu gėdos bent krislelį, žmogau“, – stebėjosi S. Mišenytė.
Būtent vienas iš šių kadrų sulaukė aštrios S. Mišenytės reakcijos. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad vos prieš kelias dienas kovos metu D. Dirkstys neva patyrė rankos traumą.
„Ta pati lūžusi ranka šiandien dieną“, – prie nuotraukos parašė S. Mišenytė.
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