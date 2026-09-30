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Po Maslobojevo ir Dirksčio kovos – netikėtas posūkis: paviešintos naujos nuotraukos

2026-09-30 10:38 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 10:38
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Sergejui Maslobojevui po pergalingos kovos su Dominyku Dirkščiu prireikė medikų pagalbos. Antradienį Kaune sunkiasvoriui buvo atlikta planinė pėdos operacija. 39-erių klaipėdietis po kovos atskleidė, kad jau kurį laiką jautė skausmus, tačiau prieš svarbią dvikovą operacijai laiko skirti negalėjo. Galiausiai S. Maslobojevui iš pėdos buvo pašalinta kaulo atplaiša.

BNS ir „instagram“ nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (40)

Sergejui Maslobojevui po pergalingos kovos su Dominyku Dirkščiu prireikė medikų pagalbos. Antradienį Kaune sunkiasvoriui buvo atlikta planinė pėdos operacija. 39-erių klaipėdietis po kovos atskleidė, kad jau kurį laiką jautė skausmus, tačiau prieš svarbią dvikovą operacijai laiko skirti negalėjo. Galiausiai S. Maslobojevui iš pėdos buvo pašalinta kaulo atplaiša.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Šeštadienį vykusiame „UTMA 19“ turnyre S. Maslobojevas techniniu nokautu įveikė D. Dirkstį. Tiesa, pagalbos prireikė ir jo varžovui – antrajame raunde D. Dirkstys dėl rankos traumos nebegalėjo tęsti kovos.

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Po kelių dienų D. Dirkstys jau pasirodė Klaipėdoje vykusiose Europos taurės rungtynėse tarp vietos „Neptūno“ ir Trento „Dolomiti Energia“. Kovotojas į areną atvyko su rankos įtvaru.

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Vis dėlto socialiniuose tinkluose pasirodė ir kitokių D. Dirksčio vaizdų. S. Maslobojevo mylimoji Santa Mišenytė pasidalijo praeivių bei sekėjų užfiksuotais kadrais, kuriuose kovotojas matomas vaikštinėjantis Kauno senamiestyje be matomo įtvaro ar gipso.

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FOTOGALERIJA. Maslobojevo mylimoji paviešino naujausias Dirksčio nuotraukas

„Turėk tu gėdos bent krislelį, žmogau“, – stebėjosi S. Mišenytė.

Būtent vienas iš šių kadrų sulaukė aštrios S. Mišenytės reakcijos. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad vos prieš kelias dienas kovos metu D. Dirkstys neva patyrė rankos traumą.

„Ta pati lūžusi ranka šiandien dieną“, – prie nuotraukos parašė S. Mišenytė.

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