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Dirksčio ir Maslobojevo istorija dar nesibaigė? Zubė įvardijo, kas turėtų būti toliau

2026-09-30 10:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 10:55
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Po „UTMA 19“ turnyro vis dar netyla diskusijos apie Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo akistatą. Kovą dėl rankos traumos antrajame raunde turėjęs nutraukti D. Dirkstys sulaukė ir Ąžuolo Zubės komentarų.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (40)

Po „UTMA 19“ turnyro vis dar netyla diskusijos apie Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo akistatą. Kovą dėl rankos traumos antrajame raunde turėjęs nutraukti D. Dirkstys sulaukė ir Ąžuolo Zubės komentarų.

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Tomo Banskio bei kitų „Number One Fight Club“ kovotojų treneris teigė, kad D. Dirkstį vertina kaip sportininką, kuris pasirinko savo kelią, o dėl kovos baigties kilusias kalbas vertina atsargiai.

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„Jis man – ne klounas. Jis – sportininkas, pasirinkęs tokį kelią, ir jam tai gerai sekasi. Čia jo sprendimas: kažkas palaiko, kažkas – ne.

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O dėl kovos – trauma atsitiko. Apie kažkokius scenarijus nieko negaliu pasakyti. Žinau, kad seniau buvo patirta trauma, o ar ji čia atsinaujino, ar ne, negaliu pasakyti. Kaip matėte, buvo pataikyta į tą ranką, jam skaudėjo ir jis pasitraukė. Aš žinau tiek pat, kiek ir jūs“, – savo „instagram“ paskyroje kalbėjo Ą. Zubė.

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Treneris taip pat išsakė nuomonę apie galimą šios istorijos tęsinį. Jo manymu, D. Dirkščio rankai sugijus, natūralus scenarijus būtų revanšinė akistata.

„Manau, kad pagal viską turėtų būti revanšas, kai Dominyko ranka sugis. Kitokio varianto kaip ir nematau. Manau, kad žmonės nori pamatyti tikrą kovą be jokių traumų ir panašių dalykų. O traumą bet kuris sportininkas gali patirti bet kurią akimirką“, – sakė Ą. Zubė.

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