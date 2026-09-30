„ORLEN Lietuva Rally 2026“ nustebins vingiuotais greičio ruožais: kur stebėti varžybas?

Geriausi greičio ruožai – šventinei progai
Mažeikiuose vykstantis ralis dėl lygaus reljefo garsėjo išskirtine specifika: greičio ruožai pasižymėjo dideliu greičiu ir aštriais stabdymais. Tačiau šiemet tokiomis ypatybėmis pasižymės tik vienas greičio ruožas iš 11-os, dalyviai lenktyniaus net 7-iuose unikaliuose greičio ruožuose, kurių didžioji dauguma bus techniški ir susukti.
„Surinkome geriausias ir įdomiausias atkarpas, kurias šiame regione radome per paskutinius 5 metus į vieną ralį“, - sako organizatorius Vitalijus Plastininas, tuo pačiu paaiškindamas, kodėl ralio geografija iš Mažeikių rajono išsiplėtė ir į Akmenės bei Telšių rajonus.
Šių metų finalinis Lietuvos ralio čempionato etapas bus šventiškas ne tik dėl to, kad čia paaiškės atskirų klasių čempionai. „ORLEN Lietuva“ švenčia savo veiklos 20-imtmetį, tad šis ralis bus vienintelis nemokamas žiūrovams 2026-ųjų sezone, pasižymės ne tik geriausiais greičio ruožais per visą 5 metų istoriją, bet ir įspūdingais šou elementais Mažeikiuose.
Spalio 2 dienos, penktadienio, vakarą Mažeikių senamiesčio parke vyks iškilminga ralio atidarymo ceremonija su dalyvių pristatymu, kurią vainikuos DJ Jovani pasirodymas, o po finišo, spalio 3 dienos vakare ten pat vyks ir apdovanojimai, po kurių Lino Adomaičio koncertas su orkestru.
Jeigu atidarymo metu nuo scenos žiūrovams mojuos visi 50 dalyvių, iki apdovanojimų ceremonijos jiems reikės pravažiuoti beveik 90 km greičio ruožų, į kuriuos išvažiuos itin anksti, 8:15 ryte.
Techniški ir patogūs žiūrėti greičio ruožai
Trumpiausias – pats pirmas „Drausfera“ greičio ruožas, vos 3,8 km ilgio, skirtas dalyviams atsibusti. Čia jie susipažins ir su „ORLEN Lietuva Rally“ pristatoma naujove lietuviškose trasose – virtualia greičio mažinimo zona, kurioje per 150 metrų atstumą ekipažams reikės sulėtinti greitį iki 50 km/val ir tada tęsti savo pasirodymą maksimaliu pajėgumu.
Iš karto po jo sportininkai kelsis į Telšių rajoną, kur jiems teks įveikti jau ilgiausią, daugiau nei 11 km ilgio „DFDS Seaways“ greičio ruožą, kuriame net dvi patogiai privažiuojamos vietos žiūrovams, viena Patausalėje, kita - Pasveigėje. Čia pirmasis dalyvis startuos 8:45.
Trečiasis unikalus greičio ruožas – 8 km ilgio „8000 RPM”, išsiraizgęs per Duobgirę. Miške stebėjimas komplikuotas, tačiau galima privažiuoti vieną sankryžą nuo Bugenių. Čia pirmas automobilis startuos 9:25.
Iš karto po to du paskutiniai greičio ruožai bus kartojami, tik persivadins į “Tokeda” ir “Mingresta”, startai – 10:05 ir 10:35.
Po serviso Mažeikiuose ralis periskels arčiau Akmenės. 13:30 startuos 8,77 km ilgio „Hotrema“ etapas, labai palankus žiūrovams, į vieną įdomiausių ralio vietų galima privažiuoti nuo Žerkščių. Šis greičio ruožas bus kartojamas du kartus, antrą kartą automobiliai važiuos 15:05, jis vadinsis „TDS Service“ etapu.
Lygiai 14 valandą prie pat savo namų ralį galės stebėti Akmenės gyventojai, jiems tereikės paeiti prie aeroklubo. 8,61 km ilgio „Vitmarga“ greičio ruožas bus važiuojamas vieną kartą.
Du kartus, 14:50 ir 15:50 bus kartojamas „Vaidva“ ir MMS greičio ruožas. Vaizdingas, tačiau norint surasti gražiausią vietą stebėjimui, reikės įvažiuoti į jį dar prieš uždarant kelią, o tai reiškia – valanda iki starto.
Vaidotas Žala lieka ant sofos, tačiau žiūrėti tikrai bus į ką
Galiausiai – ralio dieną užbaigs 8 km ilgio „ORLEN Lietuva Power Stage“ greičio ruožas, už kurį yra skiriami papildomi taškai, tad dalyviai, kovojantys dėl čempionų titulų čia tikrai turės spausti. Jis patogus ir žiūrovams, galima privažiuoti net tris skirtingas vietas. Arba galima laukti dalyvių po finišo aikštelėje prie „ORLEN Lietuva“ gamyklos, kur organizatoriai yra numatę media zoną.
Į ralį šiemet užsiregistravo 50 dalyvių. Anksčiau laiko čempiono titulą iškovojęs Vaidotas Žala jau tradiciškai, paskutinį čempionato etapą praleis komfortiškai sėdėdamas namuose, tačiau pagrindinis jo konkurentas, pirmus metus važiuojantis su „Škoda Fabia Rally2” automobiliu, Deividas Gezevičius, startuos pats pirmas, mokysis valyti kelią.
Į trasą grįžta Martynas Samsonas su galinguoju BMW M3, paskutiniam pasispardymui šiais metais Justas Simaška sėda į greičiausią „Škoda Fabia R5” automobilį. Labai greitas estas Markus Tammoja iš BMW persės į visais ratais varomą „Subaru S6 WRC“ repliką. Į trasą sugrįš ir šiemet savo jėgas Europos ralio čempionate jėgas išbandęs Markas Buteikis. Jis trasoje smaginsis kartu su broliu Kipru prie BMW vairo.
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