Durakovičius negailėjo nei UTMA, nei Dirksčio: „Tai ne žvaigždė. Tai valkataujantis šuo“

Bosnis savo socialiniuose tinkluose kreipėsi į UTMA organizaciją ir priminė ankstesnį konfliktą, kai už pasirodymą negavo atlygio.
„Kai apkaltinote mane, apjuodinote mano vardą ir atsisakėte sumokėti tai, ką uždirbau, manėte, kad tai juokinga. Dabar viskas apsisuko. Jūsų auksinis berniukas išparduotoje arenoje yra nušvilpiamas, apsimeta, kad yra sužeistas, bando įkąsti varžovui, pasitraukia iš kovos, o dabar jau jūs turite atsakyti į tuos pačius klausimus ir kaltinimus, kuriuos anksčiau metėte man. Juokinga, kaip greitai viskas apsiverčia. Bandėte palaidoti mano vardą. Dabar skęstate tame pačiame mėšle, kurį mėtėte ant manęs“, – rašė A. Durakovičius.
Tuo jo reakcija nesibaigė. Kitame įraše bosnis tiesiogiai užsipuolė D. Dirkstį, daugiausia dėmesio skirdamas epizodui, kai šis bandė įkąsti S. Maslobojevui.
„Kai esi per silpnas nugalėti žmogų, kandžioji jį kaip prakeiktas gyvūnas. Tai ne žvaigždė. Tai valkataujantis šuo, į kurį nukreiptos visos šviesos“, – rėžė A. Durakovičius.
Šiemet „UTMA 18“ turnyre A. Durakovičius vos po keliolikos sekundžių atsisakė tęsti kovą prieš Dovydą Rimkų. „Rimkenzo“ spėjo kartą užsimoti ir bandė smūgiuoti varžovui į galvą. Atrodė, kad A. Durakovičius tą smūgį blokavo pirštine, bet vis tiek parkrito. Bosnis labai greitai atsistojo, o jam buvo skaičiuojamas nokdaunas. Tada A. Durakovičius nuėjo į ringo kampą, nusisuko, nuleido galvą, o teisėjas nutraukė kovą. Sirgaliai bosnio pasitraukimą sutiko garsiu švilpimu. Bosnis už tokį elgesį buvo pasmerktas UTMA vadovo Viktoro Geco ir sulaukė sankcijų.
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