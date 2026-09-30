Pijus Vaitiekūnas pralaimėjo pagrindinio etapo starte Egipte

Mačo pradžioje lietuvis išbarstė 2 geimų persvarą (2:0, 2:2), o vėliau atsiliko 3:5. Devintajame geime P. Vaitiekūnas realizavo „break pointą“ (4:5), bet netrukus pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.
Antrajame sete P. Vaitiekūnas du kartus pirmavo po laimėtų varžovo padavimų serijų (1:0, 5:3), tačiau persvaros vėl neišlaikė, o seto pabaigoje pralaimėjo 4 geimus iš eilės.
Lietuviui atiteko 156 JAV doleriai.
24-erių Justas Trainauskas (ATP-1674) kvalifikacijoje pasiekė lemiamą – trečią – ratą, o ten dramatiškai 6:3, 4:6, [11:13] pralaimėjo prieš vardinį kvietimą gavusį neutralų atletą Dzmitry Dziubailau, nors turėjo net 3 „match pointus“.
Dvejetų starte lietuvių duetas per 1 valandą 18 minučių 4:6, 3:6 neatsilaikė prieš korto šeimininkus – Marwaną Ehabą ir Gawadą El Feky. Lietuviai už dalyvavimą dvejetų turnyre pasidalins 108 JAV dolerius.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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