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Pijus Vaitiekūnas pralaimėjo pagrindinio etapo starte Egipte

2026-09-30 17:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 17:52
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Egipte vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro vienetų varžybų pagrindinio etapo starte kvalifikaciją įveikęs 23-ejų Pijus Vaitiekūnas (ATP-1674) per 1 valandą 59 minutes 4:6, 5:7 krito prieš Saudo Arabijos atstovą Ammarą Falehą Alhogbani (ATP-1091).

Pijus Vaitiekūnas | Alfredo Pliadžio nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro vienetų varžybų pagrindinio etapo starte kvalifikaciją įveikęs 23-ejų Pijus Vaitiekūnas (ATP-1674) per 1 valandą 59 minutes 4:6, 5:7 krito prieš Saudo Arabijos atstovą Ammarą Falehą Alhogbani (ATP-1091).

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Mačo pradžioje lietuvis išbarstė 2 geimų persvarą (2:0, 2:2), o vėliau atsiliko 3:5. Devintajame geime P. Vaitiekūnas realizavo „break pointą“ (4:5), bet netrukus pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.

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Antrajame sete P. Vaitiekūnas du kartus pirmavo po laimėtų varžovo padavimų serijų (1:0, 5:3), tačiau persvaros vėl neišlaikė, o seto pabaigoje pralaimėjo 4 geimus iš eilės.

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Lietuviui atiteko 156 JAV doleriai.

24-erių Justas Trainauskas (ATP-1674) kvalifikacijoje pasiekė lemiamą – trečią – ratą, o ten dramatiškai 6:3, 4:6, [11:13] pralaimėjo prieš vardinį kvietimą gavusį neutralų atletą Dzmitry Dziubailau, nors turėjo net 3 „match pointus“.

Dvejetų starte lietuvių duetas per 1 valandą 18 minučių 4:6, 3:6 neatsilaikė prieš korto šeimininkus – Marwaną Ehabą ir Gawadą El Feky. Lietuviai už dalyvavimą dvejetų turnyre pasidalins 108 JAV dolerius.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

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