Račinskas Europos čempionate numušė 102 lėkšteles

Lietuvis dalyvavo jaunimo apvaliosios aikštelės rungtyje. Ą. Račinskas numušė 102 lėkšteles iš 125 ir užėmė 64-ą vietą tarp 69 dalyvių. Geriausia jam buvo trečioji šaudymo serija (23 numušti taikiniai iš 25).
Finalą laimėjo italas Antonio La Volpe, 34:33 išplėšęs pergalę prieš graiką Fotį Baxevanakį. Bronza atiteko britui Henry Lungley.
Suaugusiųjų apvaliosios aikštelės rungtyje dalyvauja net 4 lietuviai: Tomas Vaitekūnas, Jonas Iržikevičius, Ronaldas Račinskas bei Robertas Alekna.
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