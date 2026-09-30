Eurolygos dvikovoje „Bešiktaš“ pranoko „Maccabi“

Tel Avivo klubas strigo susitikimo pradžioje ir svečiai atitolo – 20:12. Iki pirmojo kėlinio pabaigos „Bešiktaš“ pranašumą išlaikė 27:19.
Persvara buvo išaugusi net ir iki 16 taškų (47:31), tačiau „Maccabi“ po truputį išsijudino ir dar iki pertraukos sumažino atsilikimą iki vienženklio – 46:52.
Antroje pusėje Stambulo klubas vėl surengė spurtą. Po Anthony Browno tritaškio svečiai jau turėjo 17 taškų persvarą (69:52), o po trečiojo kėlinio „Bešiktaš“ pirmavo 78:63.
Per paskutinę rungtynių atkarpą svečiai iš Stambulo žaidė užtikrintai. „Maccabi“ nebuvo pavykę priartėti iki vienženklio skirtumo, o rungtynes „Bešiktaš“ laimėjo 109:93.
„Maccabi“: Bonzie Colsonas 17 (5/6 dvit.), Jimmy Clarkas 15, Keatonas Wallace’as (1/5 trit.), Danielis Theisas ir Romanas Sorkinas po 9.
„Bešiktaš“: Anthony Brownas (6/7 trit.) ir Scottie Wilbekinas (4/5 trit.) po 20, Devonas Dotsonas 17, Conoras Morganas 13, Eugene’as Omoruyi ir Furkanas Korkmazas po 11, Ante Žižičius 9.
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