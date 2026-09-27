Nuo spalio – naujovės poliklinikose: štai kada nebereikės kreiptis į gydytoją

Kaip skelbia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), plečiamos slaugytojų funkcijos leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą.
„Šeimos gydytojo komanda turi veikti kaip komanda – kiekvienas specialistas turi atlikti tas funkcijas, kurioms yra pasirengęs. Nemažai gydytojo laiko užima darbai, kuriuos pagal savo kompetenciją gali atlikti slaugytojas.
Taigi pakeitimais siekiame, kad gydytojas daugiau laiko galėtų skirti pacientui, kuriam reikia būtent jo konsultacijos, diagnozės nustatymo ar gydymo sprendimo, o slaugytojas turėtų daugiau galimybių savarankiškai panaudoti savo profesines žinias ir kompetenciją“, – sakė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Kokius tyrimus galės paskirti slaugytojas?
Atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrina slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams.
Vienas iš pokyčių – slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Pavyzdžiui, prieš planinę invazinę ar intervencinę procedūrą tam tikrus kraujo tyrimus – protrombino laiko ir tarptautinio normalizacijos santykio, aktyvinto dalinio tromboplastino laiko, kraujo grupės ir rezus faktoriaus nustatymo – galės skirti šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas.
Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus, sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. A grupės beta hemolizinio streptokoko greitąjį antigeno testą, kai reikia spręsti dėl antibakterinio gydymo tikslingumo, taip pat galės skirti šeimos gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas.
Išplėstinės praktikos slaugytojams taip pat suteikiama daugiau galimybių skirti ir vertinti kai kuriuos pasėlių tyrimus. Jie galės vertinti šlapimo pasėlio tyrimų rezultatus, kai įtariama ar diagnozuota šlapimo takų infekcija ir tyrimo reikia sprendžiant dėl antibakterinio gydymo. Taip pat jų kompetencijai priskiriami tam tikri išmatų, žaizdų ir nosiaryklės bei gerklės pasėlių tyrimai, kai įtariama bakterinė infekcija.
Pagal atnaujintą tvarką slaugytojai ir išplėstinės praktikos slaugytojai galės atlikti greitąjį rota, adeno arba rota, adeno ir noro virusų antigeno testą, kai pacientui įtariamas virusinės kilmės viduriavimas.
Taip pat numatoma, kad už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą bei kai kurias kitas vakcinavimo paslaugas bus mokami skatinamieji priedai.
Tarp jų – priedai už rizikos grupėms priklausančių asmenų skiepijimą gripo vakcina bei visų gyventojų skiepijimą nuo COVID-19 ligos.
Tikisi daugiau esminių pokyčių
Nors šie pakeitimai tam tikrais atvejais turėtų dar labiau atlaisvinti šeimos gydytojų rankas, patys jie džiaugsmu netrykšta.
„Jau seniai aktyviai kalbame apie tai, kad šeimos gydytojo komandos nariai būtų kuo labiau įgalinti, tačiau šie pasikeitimai nėra tokie milžiniški. Tai buvo mūsų teiktas siūlymas. Iki šiol kai žmogui prieš operaciją reikėjo paskirti tyrimus, jis turėdavo registruotis pas šeimos gydytoją, kad jis duotų paskyrimą.
Ir tada žmogus jau registruodavosi pas slaugytoją, kuri atlikdavo tyrimus. Ir tada dar būdavo antra konsultacija, kad jau gydytojas įvertintų tyrimus ir parašytų siuntimą.
Tai čia iš esmės nekalbama apie jokias papildomas kompetencijas, nes iš principo jau chirurgas surašo, kokių tyrimų reikia. Tai čia yra daugiau administracinis pakeitimas, kad slaugytojai iškart galėtų paskirti tuos tyrimus. Naujas dalykas, kad bendrosios praktikos slaugytojos galės paskirti streptokoko tyrimą, iki tol jiems leista atlikti gripo ir COVID-19 testus“, – komentavo Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos valdybos pirmininkė Alma Astafjeva.
Pasak jos, daug daugiau galimybių suteikta išplėstinės praktikos slaugytojams, tačiau realiai jų yra paruošta tiek nedaug, kad pokyčiai gali būti mažai juntami.
„Jų tiek nedaug Lietuvoje, kad labai sunku pasakyti, kad tai kažką labai pakeis. Bet, techniškai, taip – išplėstinės praktikos slaugytojui galint paskirti daugiau tyrimų vienu papildomu vizitu sumažėja pas šeimos gydytoją.
Kaip organizacija norėtumėme, kad slaugytojai galėtų dar daugiau, pavyzdžiui, įvertinti hepatito C tyrimą. Jis yra tiriamas pagal programą, tai jei atsakymas neigiamas, slaugytojas galėtų paskambinti ir apie tai pacientą informuoti. Buvo ir daugiau tokių pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl slapto kraujavimo tyrimo, bet čia dar yra ir įvairių finansavimo niuansų, tad ne visi pakeitimai lengvai skinasi kelią“, – pastebėjo A. Astafjeva.
Jau galėjo pratęsti vaistus ir išrašyti nedarbingumą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad daugiau funkcijų slaugytojams suteikta dar prieš kelis metus.
Slaugytojams suteikta teisė savarankiškai konsultuoti pacientus, paskirti tyrimus ir vertinti jų rezultatus, aptarti savikontrolės priemones, vaistų vartojimo ypatumus.
Bendrosios praktikos slaugytojams taip pat yra suteikta teisė pratęsti gydytojo paskirtą tęstinį lėtinės ligos gydymą, kai paciento sveikatos būklė yra stabili.
Bendrosios praktikos slaugytojams ir akušeriams leista ir išrašyti siuntimus kito sveikatos priežiūros specialisto konsultacijai.
Taip pat bendrosios praktikos slaugytojai ir išplėstinės praktikos slaugytojai gali išduoti nedarbingumo pažymėjimą tam tikrais konkrečiais atvejais.
Tą galima padaryti dėl ligos – testu patvirtinus COVID-19 ar gripo virusinės infekcijos arba šeimos narių slaugos ar priežiūros, jiems susirgus COVID-19 ar gripo virusine infekcija, ir šiuos susirgimus patvirtinus testais.
Pasak A. Astafjevos, bet kuriuo atveju kuo daugiau gydytojo funkcijų gali perimti slaugytojas, tuo palengvinamas darbas.
„Pirminį vertinimą ypač kokių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atveju tikrai gali atlikti slaugytojos. Jeigu jau kažkur kyla klausimas, natūralu, tada galima pacientą nukreipti gydytojui. Kuo didesnes kompetencijas turi slaugytojai, tuo yra didesnė pagalba“, – sakė šeimos gydytoja.
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