Pasaulio ir Europos čempionatų medalininkams – valstybės premijos

„Ačiū jums už įkvėpimą, vienybės jausmą ir pavyzdį, kaip siekti savo tikslų. Nuoširdžiai dėkoju treneriams, šeimoms, federacijoms – šie laimėjimai yra jūsų visų bendro darbo rezultatas. Mes, savo ruožtu, stengiamės sudaryti kuo geresnes sąlygas jūsų karjerai ir ateities pergalėms“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Didžiausia šūsnis simbolinių valstybės premijų įteikta orientavimosi sporto kalnų dviračiais atstovui Ignui Ambrazui. Gegužę sportininkas laimėjo du medalius – sidabrą ir bronzą – Europos čempionate. Vėliau medalių kolekciją papildė ir du pasaulio čempionato medaliai – bronza asmeninėse ilgosios trasos ir auksas vyrų estafečių varžybose. I. Ambrazas, Jonas Maišelis ir Jonas Vytautas Gvildys pasaulio čempionų titulą laimėjo pirmą kartą šalies orientavimosi sporto kalnų dviračiais istorijoje.
„Šiemet žymiai daugiau treniravausi, todėl tikėjausi iškovoti medalius, gal net geriau nei pavyko... Džiugu, kad su komanda pavyko laimėti auksą pasaulio čempionate. Išskirtinis laimėjimas. Asmeninių medalių ne vieną esu iškovojęs ir anksčiau, o su komanda auksą pavyko laimėti pirmą kartą“, – džiaugėsi I. Ambrazas.
Šiemet ir Europos, ir pasaulio čempionatuose dėl aukščiausių vietų kovojo ir Lietuvos irkluotojai. Europos čempionate rinktinė iškovojo 3 medalius – moterų vienviečių valčių klasėje sidabrą laimėjo Viktorija Senkutė, broliai Domantas ir Dovydas Stankūnai taip pat pasipuošė sidabru vyrų pavienių dviviečių valčių finale, o Dovilė Rimkutė ir Martyna Kazlauskaitė – bronza moterų porinių dviviečių valčių rungtyje.
„Sezonas buvo suspaustas – tik mėnesis skyrė Europos ir pasaulio čempionatus. Europoje labai gerai sekėsi, daug medalių. Pasaulio čempionate galbūt irgi visi tikėjosi medalių, bet konkurencija daug stipresnė, lietuvių užimtos vietos irgi labai aukštos. Jau greitai prasidės naujas sezonas. Tikimės ir norime kitąmet iškovoti olimpinius kelialapius“, – praėjusius metus ir ateities planus apžvelgė Lietuvos irklavimo rinktinės treneris Mykolas Masilionis.
Įprastai sportininkams ir treneriams simboliniai valstybės premijų čekiai įteikiami mėnesio paskutinį ketvirtadienį. Spalį pagerbimo popietė vyksta artėjant Kūno kultūros ir sporto dienai, kuri minima pirmąjį spalio šeštadienį.
Nacionalinė sporto agentūra už pastarojo pusmečio pasiekimus sportininkams ir treneriams skyrė beveik 190 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.
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