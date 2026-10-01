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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Atidavė Cristiano Ronaldo numerį: Rafael Leao perima 7-ąjį numerį Portugalijos rinktinėje

2026-10-01 15:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 15:11
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Portugalijos rinktinė po Cristiano Ronaldo pasitraukimo iš rinktinės nieko nelaukdama atidavė jo numerį kitam futbolininkui: Rafaelis Leao tapo naujuoju Portugalijos rinktinės 7-ojo numerio savininku. Puolėjas šį numerį vilkės jau šįvakar rungtynėse su Danija, o iki šiol rinktinėje žaidė su 17-uoju numeriu.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Portugalijos rinktinė po Cristiano Ronaldo pasitraukimo iš rinktinės nieko nelaukdama atidavė jo numerį kitam futbolininkui: Rafaelis Leao tapo naujuoju Portugalijos rinktinės 7-ojo numerio savininku. Puolėjas šį numerį vilkės jau šįvakar rungtynėse su Danija, o iki šiol rinktinėje žaidė su 17-uoju numeriu.

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UEFA oficialioje rungtynių paraiškoje R. Leao nurodytas 7-uoju numeriu. Tuo pačiu Fabio Silva perėmė iki šiol R. Leao priklausiusį 17-ąjį numerį.

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7-asis numeris Portugalijos rinktinėje ilgą laiką buvo neatsiejamas nuo Cristiano Ronaldo. Jis šį numerį perėmė po Luiso Figo pasitraukimo iš rinktinės 2007 metais ir su juo žaidė beveik du dešimtmečius.

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Per šį laikotarpį 7-uoju numeriu Portugalijos rinktinėje tik epizodiškai žaidė kiti futbolininkai, kai C. Ronaldo nebūdavo naudojamas. Tarp jų buvo Bruma, Carlosas Forbsas ir Goncalo Guedesas.

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R. Leao numerio pakeitimas įvyko po to, kai C. Ronaldo paliko Portugalijos rinktinės stovyklą prieš rungtynes su Danija. 41-erių puolėjas sprendimą išvykti iš stovyklos priėmė po Portugalijos rinktinės trenerio Jorge Jesuso spaudos konferencijos ir pokalbio su Portugalijos futbolo federacijos prezidentu Pedro Proenca.

C. Ronaldo viešai patvirtino, kad paliko rinktinės stovyklą, tačiau kol kas nepaskelbė, jog baigia karjerą Portugalijos rinktinėje. Todėl R. Leao 7-ojo numerio perėmimas savaime nereiškia oficialios C. Ronaldo tarptautinės karjeros pabaigos.

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