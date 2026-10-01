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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Patvirtinta moterų rinktinės sudėtis istorinėms rungtynėms prieš Švediją

2026-10-01 14:46 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 14:46
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Lietuvos moterų rinktinės treneris Tomas Ražanauskas pasirinko sudėtį, kuri stos į kovą istorinėse FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato rungtynėse prieš Švedijos komandą.

Rimantė Jonušaitė | Organizatorių nuotr.

Lietuvos moterų rinktinės treneris Tomas Ražanauskas pasirinko sudėtį, kuri stos į kovą istorinėse FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato rungtynėse prieš Švedijos komandą.

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Primename, kad antrame atrankos etape burtai į vieną porą suvedė Lietuvos bei Švedijos rinktines, o pastaroji yra priskiriama ne tik Europos, tačiau ir pasaulio moterų futbolo elitui.

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Pirmosios rungtynės vyks spalio 9 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Įėjimas į rungtynes bus nemokamas, sirgaliams tik reikia atsiimti nemokamus kvietimus kakava.lt sistemoje.

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Po keturių dienų, spalio 13-ąją, atsakomosios rungtynės vyks jau Švedijoje, ten ir paaiškės, kuri komanda pratęs savo kelionę pasaulio čempionato atrankoje.

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Tuo tarpu šioje rinktinės sudėtyje yra jos lyderės – Rimantė Jonušaitė, Liucija Vaitukaitytė, Meda Šeškutė bei Ugnė Lazdauskaitė, tiesa, šįkart sudėtyje nebus Godos Smailytės, kuri pradės savo legionierės kelią „Wolfsburg“ komandoje Vokietijoje.

Pirmą kartą į moterų rinktinę iškviestos Austėja Jokubaitytė ir Ugnė Jonelytė.

Lietuvos moterų rinktinės sudėtis rungtynėms su Švedijos rinktine:

Vartininkės

Aušrinė Bikutė (FK „Žalgiris“)

Darija Mikuckytė (MFA „Žalgiris“–MRU)

Meda Šeškutė („Cesena“ FC, Italija)

Gynėjos

Austė Bernotaitė (MFA „Žalgiris“–MRU)

Karolina Jasaitytė („Southern Utah University“, JAV)

Austėja Jokubaitytė (FK „Banga“)

Laura Kubiliūtė (FK „Gintra“)

Milda Liužinaitė (FK „Žalgiris“)

Loreta Rogačiova (KS „Polonia Środa Wielkopolska“, Lenkija)

Tereza Romanovskaja (FK „Gintra“)

Alina Špakovskaja (FK „Žalgiris“)

Saugės

Marija Galkina (FK „Gintra“)

Monika Grikšaitė (FA „Šiauliai“)

Ugnė Jonelytė (FK „Banga“)

Ugnė Lazdauskaitė (MFA „Žalgiris“–MRU)

Algimantė Mikutaitė (FK „Gintra“)

Erika Šupelytė (MFA „Žalgiris“–MRU)

Viltė Švarcaitė (FA „Šiauliai“)

Liucija Vaitukaitytė (FC „Nantes“, Prancūzija)

Greta Valikonienė (FK „Žalgiris“)

Puolėjos

Justina Blaževičiūtė (FK „Gintra“)

Rimantė Jonušaitė (RSC „Anderlecht“, Belgija)

Meida Proscevičiūtė (FK „Gintra“)

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Moterų rinktinės spalio mėnesio grafikas:

Spalio 9 diena (penktadienis)

19.05 val. Lietuva – Švedija

Spalio 13 diena (antradienis)

20.00 val. Švedija – Lietuva

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