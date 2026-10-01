Patvirtinta moterų rinktinės sudėtis istorinėms rungtynėms prieš Švediją

Primename, kad antrame atrankos etape burtai į vieną porą suvedė Lietuvos bei Švedijos rinktines, o pastaroji yra priskiriama ne tik Europos, tačiau ir pasaulio moterų futbolo elitui.
Pirmosios rungtynės vyks spalio 9 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Įėjimas į rungtynes bus nemokamas, sirgaliams tik reikia atsiimti nemokamus kvietimus kakava.lt sistemoje.
Po keturių dienų, spalio 13-ąją, atsakomosios rungtynės vyks jau Švedijoje, ten ir paaiškės, kuri komanda pratęs savo kelionę pasaulio čempionato atrankoje.
Tuo tarpu šioje rinktinės sudėtyje yra jos lyderės – Rimantė Jonušaitė, Liucija Vaitukaitytė, Meda Šeškutė bei Ugnė Lazdauskaitė, tiesa, šįkart sudėtyje nebus Godos Smailytės, kuri pradės savo legionierės kelią „Wolfsburg“ komandoje Vokietijoje.
Pirmą kartą į moterų rinktinę iškviestos Austėja Jokubaitytė ir Ugnė Jonelytė.
Lietuvos moterų rinktinės sudėtis rungtynėms su Švedijos rinktine:
Vartininkės
Aušrinė Bikutė (FK „Žalgiris“)
Darija Mikuckytė (MFA „Žalgiris“–MRU)
Meda Šeškutė („Cesena“ FC, Italija)
Gynėjos
Austė Bernotaitė (MFA „Žalgiris“–MRU)
Karolina Jasaitytė („Southern Utah University“, JAV)
Austėja Jokubaitytė (FK „Banga“)
Laura Kubiliūtė (FK „Gintra“)
Milda Liužinaitė (FK „Žalgiris“)
Loreta Rogačiova (KS „Polonia Środa Wielkopolska“, Lenkija)
Tereza Romanovskaja (FK „Gintra“)
Alina Špakovskaja (FK „Žalgiris“)
Saugės
Marija Galkina (FK „Gintra“)
Monika Grikšaitė (FA „Šiauliai“)
Ugnė Jonelytė (FK „Banga“)
Ugnė Lazdauskaitė (MFA „Žalgiris“–MRU)
Algimantė Mikutaitė (FK „Gintra“)
Erika Šupelytė (MFA „Žalgiris“–MRU)
Viltė Švarcaitė (FA „Šiauliai“)
Liucija Vaitukaitytė (FC „Nantes“, Prancūzija)
Greta Valikonienė (FK „Žalgiris“)
Puolėjos
Justina Blaževičiūtė (FK „Gintra“)
Rimantė Jonušaitė (RSC „Anderlecht“, Belgija)
Meida Proscevičiūtė (FK „Gintra“)
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Moterų rinktinės spalio mėnesio grafikas:
Spalio 9 diena (penktadienis)
19.05 val. Lietuva – Švedija
Spalio 13 diena (antradienis)
20.00 val. Švedija – Lietuva
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