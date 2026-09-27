Naglis Šulija žada karališką sėkmę 3 Zodiako ženklams: to laukėte seniai

Šią savaitę bus tam tikrų pokyčių, pirmiausia susijusių su Merkurijaus ir Marso planetomis.
Bet pradėti reikia nuo Saulės. Ji toliau keliaus Svarstyklių ženklu ir skatins mus veikti taip, kaip veikia Svarstyklės: atsižvelgti į besiklostančias aplinkybes, šalia esančių arba suinteresuotų asmenų nuomonę bei požiūrį, į kitų asmenų interesus. Be to, Svarstyklės yra Zodiako estetės, tad estetizmo, gero skonio, tinkamo elgesio aplink mus irgi bus daugiau.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus savaitės pradžioje irgi bus Svarstyklių ženkle, todėl tvarkant dalykinius reikalus irgi skatins atsižvelgti į aplinką, bet trečiadienį pereis į Skorpiono ženklą ir jo būsena pasikeis. Merkurijus Skorpione yra atidus, analitiškas ir be galo įžvalgus, dėl to tai, kas dalykiniame gyvenime dar šios savaitės pradžioje atrodė savaime suprantama, antroje jos pusėje gali pasidaryti nesuprantama visai. Ir ims galioti tik tai, kas iš tiesų galioja arba veikia.
Gražuolė Venera vis dar bus Skorpiono ženkle, bet sustos ir pajudės atgalios – prasidės retrogradinė Veneros fazė. Venera Skorpione yra nepaprastai temperamentinga ir aistringa, taip ir mus elgtis mokys, tačiau dėl savo retrogradiškumo bus kiek apsilpusi, ir viską darys šiek tiek ramiau, nei galėtų.
Kariūnas Marsas dar pirmadienį pereis iš Vėžio ženklo į Liūtą. Marsas Vėžyje buvo beveik visą rugpjūtį ir visą rugsėjį. Būdamas labai silpnas, jokių rimtesnių susidūrimų neskatino, bet padėjo smogti į silpnąsias vietas iš užuoglaudos. Dažnai tie smūgiai atrodė labai įspūdingai. Dabar, kai Marsas pereis į Liūtą, pasikeis jo būsena – jis taps energingas, veiklus, narsus ir beatodairiškas. Dėl to tikėtina, kad visų mūšių bei konfliktų laukuose tikro veiksmo ims daugėti tiesiog kasdien.
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