Ši pilnatis nepasigailės 6 Zodiako ženklų: Vaiva Budraitytė įspėja saugotis 1 dienos

Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė papasakojo, ko laukti iš rugsėjo pilnaties.
Prasideda sudėtingas laikas
Pašnekovė pasakojo, kad pilnaties laiku bus galima pajausti padidėjusią įtampą. Ji taip pat pabrėžė, kad daugiau žmonių gali susidurti su peršalimo ligomis.
V. Budraitytė neslėpė, kad ši savaitė – sunki, nes ne vienas dėl įtampos gali būti kovingesnis.
„Konfliktų tikimybė didėja dėl dabartinės Marso pozicijos. Taip pat gali būti sunku susikaupti“, – pasakojo ji.
Vis tik astrologė ragino į reiškinį pažvelgti ir iš kitos pusės – Marsas taip pat simbolizuoja aktyvumą. Pasak jos, dėl to gali didėti noras eiti į sporto salę, ten išleisti susikaupusį pyktį ir emocijas.
„Kas dirba fizinį darbą, jiems bus gera savaitė, o protinio darbo atstovams bus šiek tiek liūdna“, – pasakojo ji.
Įspėjo dėl 1 dienos
Astrologė taip pat nurodė, kad pilnaties periodu ypatingai sunki bus rugsėjo 28 diena.
Pasak jos, žvelgiant į Lietuvos horoskopą galima pažymėti, kad jos metu įtampa pasieks aukščiausią tašką.
„Tą dieną geriau per daug nieko nedaryti, nes čia bus Marso planetos pikas. Geriau būti atsargesniems, sėdėti kaip pelėms po šluota ir nieko neveikti“, – patarė ji.
Taip pat pašnekovė pažymėjo, kad šią dieną nuotaika gali būti prasta – kol vieni išgyvens įtampą ir suirzimą, kiti gali būti liūdnesni nei įprastai.
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