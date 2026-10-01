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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-19 futbolo rinktinei kontrolinėse rungtynėse Albanijoje nepavyko išsaugoti persvaros

2026-10-01 07:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 07:11
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Europos čempionato atrankai besirengianti Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė sužaidė pirmąsias iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių su Albanijos komanda.

Lietuvos U-19 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Europos čempionato atrankai besirengianti Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė sužaidė pirmąsias iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių su Albanijos komanda.

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Pirmame susitikime Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė su varžovais sužaidė rezultatu 2:3 (0:1). Antrasis šių komandų susitikimas vyks penktadienį.

Albanijos rinktinė pirmą įvartį įmušė 12 minutę, kai po reido dešiniuoju kraštu sekė lemiamas perdavimas Oliveriui Bliniui. Lietuvių gretose smūgiais į varžovų vartų pagrasino Klemensas Gustas ir Jokūbas Žiedelis.

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Antrajame kėlinyje lietuviai pademonstravo geresnę žaidimo atkarpą ir buvo persvėrę rezultatą savo naudai.

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Po Domo Sinkevičiaus perdavimo 66 minutę iš kairiojo krašto pasižymėjo Tomas Gudaitis. Puikų reidą dešiniajame krašte surengė Paulius Stankus ir atliko perdavimą Darko Mališanovičius, o šis 87 minutę pasižymėjo galingu taikliu smūgiu.

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Deja, lietuviams nepavyko išsaugoti įgytos persvaros. Po albanų baudos smūgio kamuolį į savus vartus netyčia nukreipė Jokūbas Žiedelis.

Paskutinę pridėto laiko minutę teisėjas įžvelgė Jugo Turčinsko pražangą ir skyrė baudinį. Progą realizavo Armendas Muslika.

Primename, kad kovo mėnesį Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose. Birželio mėnesį ištraukti antrojo atrankos etapo burtai lietuviams nulėmė patekimą į trečiąją grupę, kur varžovais bus Portugalijos, Švedijos ir Vokietijos bendraamžių rinktinės. Lapkričio 11–17 dienomis šis turnyras bus žaidžiamas Portugalijoje.

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Atrankos antrasis etapas bus žaidžiamas mini turnyrų principu. Pirmas tris vietas A diviziono grupėse užėmusios komandos pratęs kovą dėl patekimo į čempionato finalinį etapą ir pateks į trečią atrankos etapą, kuris bus žaidžiamas jau kitų metų pavasarį, o ketvirtą vietą grupėse užėmusios komandos iškris į B divizioną, kur ir varžysis pavasarį, o jas pakeis septynių B diviziono grupių nugalėtojos.

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Kontrolinės vaikinų U19 rinktinių rungtynės

Albanija – Lietuva 3:2 (1:0)

FK „Vora“ stadionas; teisėjas – Albano Stolaj (Albanija);

Įvarčiai: 18 min. Oliver Blini, 90+6 min. (iš baudinio) Armend Muslika (Albanija); 66 min. Tomas Gudaitis, 87 min. Darko Mališanovič, 90+1 min. (į savus vartus) Jokūbas Žiedelis (Lietuva).

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Įspėti: 90+1 min. Domas Sinkevičius, 90+6 min. Dominykas Čekavičius (Lietuva);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Dominykas Čekavičius, Tomas Jonyla, Jugas Turčinskas, Dominykas Liepis, Rodion Piazenko, Tomas Gudaitis, Žygimantas Jurevičius, Deividas Česnauskis, Jokūbas Žiedelis, Klemensas Gustas, Norbert Diugevič.

Atsargoje: Kristupas Čepulis, Paulius Stankus, Deividas Lukas, Adomas Buikus, Martynas Stambrauskas, Kajus Čepas, Dominykas Zubavičius, Dark0 Mališanovič, Domas Sinkevičius.

Kitos vaikinų U19 rinktinės rungtynės

Spalio 2 diena (penktadienis)

16.30 val. Albanija – Lietuva (FK „Vora“ stadionas)

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