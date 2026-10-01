Edgaras Jankauskas po pergalės prieš Andorą: „Tokios rungtynės prideda pasitikėjimo“

Tai buvo jau trečiosios rungtynės šiame rinktinių lange. Lietuvos rinktinė penktadienį išvyksta į Baku, kur sekmadienį sužais paskutiniąsias šio lango rungtynes prieš Azerbaidžano komandą.
Pirmame kėlinyje debiutiniais savo įvarčiais pasižymėjo Manfredas Ruzgis bei Faustas Steponavičius, pačioje rungtynių pabaigoje pergalingą pranašumą įtvirtino po keitimo į aikštę žengęs Armandas Kučys.
Po dvikovos Kaune trečiadienį ją apibūdino Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas.
„Tokios rungtynės tikrai prideda pasitikėjimo. Geros rungtynės, buvo galimybė matyti žaidėjus, kuriuos matėme rečiau, buvo ir debiutantų. Sėkmingos rungtynės, kurios mums prideda pasitikėjimo prieš laukianas rungtynes Azerbaidžane.
Visiška kontrolė, solidus žaidimas, du žaidėjai pelnė pirmuosius savo įvarčius rinktinėje. Galima sakyti, kad esame geroje tiek emocinėje, tiek fizinėje būklėje, galėjome rotuoti žaidėjus. Sakyčiau, solidi pergalė.
Taip pat labai norėčiau padėkoti Vyčio tribūnai, kuri skandavo be perstojo. Šiandien jie dar geriau girdėjosi, nes kitose tribūnose žmonių buvo mažiau. Naudodamasis proga noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie surado laiko ir atėjo mūsų palaikyti, nes mums tai buvo labai svarbu“, – akcentavo treneris.
Jis pridėjo, jog rinktinė į dvikovą žengė su tinkamu nusiteikimu ir atliko keltas užduotis.
„Komanda buvo nusiteikusi, susikoncentravusi ir išpildė mūsų žaidimo planą. Turėjome susitarimų, kurie galbūt nepavyko praėjusiose rungtynėse, bet šįkart buvo viskas gerai – iš tų susitarimų pavyko ir sukurti pavojų, ir įmušti įvartį.
Žvelgiant į sekmadienį, visi žaidėjai turi galimybę žaisti. Nėra taip, kad mes turime dvi sudėtis – žaidėjai parodė, kad jie turi meistriškumo, kad yra pasiruošę fiziškai, kas yra ypatingai svarbu žaidžiant šiame lygyje“, – pasakojo jis.
Pirmame kėlinyje lietuviams uždirbus baudinį, jo mušti stojo Manfredas Ruzgis, netrukus pasižymėjęs ir pirmuoju savo įvarčiu rinktinėje. E. Jankauskas atskleidė, jog tai buvo būtent jo sprendimas.
„Šią riziką prisiėmiau ant savęs. Manfredas savo klubuose jau yra mušęs ne vieną baudinį ir manau, kad juos turi mušti puolėjai. Manfredui tai buvo pirmasis įvartis žaidžiant už Lietuvos rinktinę, tai yra labai svarbu puolėjui.
Mačiau, kad niekas per daug neprieštaravo ir nebuvo jokios kovos dėl kamuolio, juo labiau, kad rezultatas dar buvo 0:0, tai buvo nemaža atsakomybė, o jis tą situaciją išpildė puikiai“, – sakė treneris.
**********
Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.