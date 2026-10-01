Portugalijos rinktinės stovyklą palikęs Cristiano Ronaldo nutraukė tylą: „Atėjus laikui, pasakysiu tiesą visiems portugalams apie priežastis, lėmusias mano išvykimą“

Savo oficialioje paskyroje pasidalijęs žinute, komandos kapitonas paaiškino susidariusią situaciją: „Po nacionalinės rinktinės vyriausiojo trenerio spaudos konferencijos ir pokalbio su Portugalijos futbolo federacijos prezidentu priėmiau sprendimą palikti rinktinės stovyklą.“
Ateityje daugiau detalių atskleisti pažadėjęs C. Ronaldo tikino, kad visuomenė sužinos tikruosius šio sprendimo motyvus.
„Atėjus laikui, pasakysiu tiesą visiems portugalams apie priežastis, lėmusias mano išvykimą iš nacionalinės komandos, kuriai visada buvau atsidavęs, – rašė futbolininkas, atsisveikindamas su komanda. – Dabar metas palinkėti sėkmės Portugalijai ir visiems mano komandos draugams be išimties.“
Nors J. Jesusas prieš tai vykusioje spaudos konferencijoje tvirtino, kad trečiadienį C. Ronaldo kartu su komanda dalyvaus treniruotėje, sportininkas ant vejos su likusiais žaidėjais taip ir nepasirodė.
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