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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Portugalijos rinktinės stovyklą palikęs Cristiano Ronaldo nutraukė tylą: „Atėjus laikui, pasakysiu tiesą visiems portugalams apie priežastis, lėmusias mano išvykimą“

2026-10-01 08:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 08:30
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Trečiadienio vakarą tylą nutraukęs 41-erių puolėjas Cristiano Ronaldo socialiniuose tinkluose patvirtino priėmęs sprendimą palikti Portugalijos nacionalinės rinktinės stovyklą. Šis netikėtas žingsnis žengtas po to, kai spaudos konferenciją surengė komandos vyriausiasis treneris Jorge Jesusas bei įvyko asmeninis pokalbis, kuriame dalyvavo Portugalijos futbolo federacijos prezidentas Pedro Proenca.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Trečiadienio vakarą tylą nutraukęs 41-erių puolėjas Cristiano Ronaldo socialiniuose tinkluose patvirtino priėmęs sprendimą palikti Portugalijos nacionalinės rinktinės stovyklą. Šis netikėtas žingsnis žengtas po to, kai spaudos konferenciją surengė komandos vyriausiasis treneris Jorge Jesusas bei įvyko asmeninis pokalbis, kuriame dalyvavo Portugalijos futbolo federacijos prezidentas Pedro Proenca.

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Savo oficialioje paskyroje pasidalijęs žinute, komandos kapitonas paaiškino susidariusią situaciją: „Po nacionalinės rinktinės vyriausiojo trenerio spaudos konferencijos ir pokalbio su Portugalijos futbolo federacijos prezidentu priėmiau sprendimą palikti rinktinės stovyklą.“

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Ateityje daugiau detalių atskleisti pažadėjęs C. Ronaldo tikino, kad visuomenė sužinos tikruosius šio sprendimo motyvus.

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„Atėjus laikui, pasakysiu tiesą visiems portugalams apie priežastis, lėmusias mano išvykimą iš nacionalinės komandos, kuriai visada buvau atsidavęs, – rašė futbolininkas, atsisveikindamas su komanda. – Dabar metas palinkėti sėkmės Portugalijai ir visiems mano komandos draugams be išimties.“

Nors J. Jesusas prieš tai vykusioje spaudos konferencijoje tvirtino, kad trečiadienį C. Ronaldo kartu su komanda dalyvaus treniruotėje, sportininkas ant vejos su likusiais žaidėjais taip ir nepasirodė.

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