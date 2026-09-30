Portugalijos rinktinės treneris Jorge Jesusas: „Tarp mūsų su Cristiano Ronaldo nėra jokio konflikto“

„Jie privertė mane pasikalbėti su Cristiano apie problemą, kurios net nebuvo. Portugalijoje apie tai tiek daug kalbama, kad turėjome pasikalbėti. Aš nesuprantu, kas vyksta. Nebuvo apie ką kalbėti“, – sakė J. Jesusas.
Portugalijos rinktinės treneris taip pat atskleidė, kad C. Ronaldo jam patvirtino priimsiantis bet kokį trenerio sprendimą. Pasak J. Jesuso, futbolininkas nesipriešino jo pasirinkimams ir pats pabrėžė, kad yra pasiruošęs daryti tai, ko iš jo bus paprašyta.
„Jis man pasakė: „Aš esu čia, kad tu nuspręstum. Jei nori, kad žaisčiau, žaisiu. Jei nori, kad būčiau tribūnose, būsiu“, – C. Ronaldo žodžius perteikė J. Jesusas.
Šios kalbos apie galimą konfliktą kilo po Portugalijos rungtynių su Norvegija. Portugalai Osle iškovojo pergalę 2:1, tačiau C. Ronaldo visas rungtynes praleido ant atsarginių suolo. J. Jesusas anksčiau buvo teigęs, kad planavo jį išleisti į aikštę antrajame kėlinyje, tačiau rungtynių eiga pakeitė jo planus.
C. Ronaldo po rungtynių taip pat iš karto nuėjo į rūbinę ir neprisijungė prie kitų Portugalijos futbolininkų, kurie padėkojo sirgaliams. Vėliau J. Jesusas sakė negalintis paaiškinti tokio futbolininko sprendimo, kol pats su juo apie tai nepasikalbėjo.
Situaciją dar labiau aptarinėti paskatino tai, kad C. Ronaldo nedalyvavo bendrose Portugalijos rinktinės treniruotėse prieš rungtynes su Danija. Vis dėlto J. Jesusas tvirtino, kad tai nebuvo atsisakymas treniruotis ir kad toks darbo režimas C. Ronaldo buvo suplanuotas iš anksto.
„Jis neatsisakė treniruotis. Ar tikrai manote, kad Cristiano taip pasielgtų?“, – sakė Portugalijos rinktinės treneris.
J. Jesusas taip pat pabrėžė, kad sprendimus dėl sudėties priima jis pats ir futbolininko statusas negali pakeisti jo pasirinkimų. Treneris pripažino, kad rungtynėse su Norvegija buvo netikslu C. Ronaldo išsiųsti apšilti ir vėliau jo nepanaudoti, tačiau sprendimą priėmė atsižvelgdamas į rungtynių eigą.
Portugalijos futbolo federacijos prezidentas Pedro Proença taip pat atvyko į Kopenhagą, o Portugalijos žiniasklaida skelbė, kad jis susitiko su J. Jesusu ir C. Ronaldo. Vis dėlto treneris pabrėžė, kad jokio konflikto spręsti nereikėjo, nes, jo teigimu, nebuvo jokios problemos.
Portugalija ketvirtadienį Kopenhagoje susitiks su Danija. Po dviejų rungtynių portugalai turi šešis taškus, tačiau C. Ronaldo dalyvavimas šiame susitikime išlieka neaiškus.
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