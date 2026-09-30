Varnas svariai prisidėjo prie „Zelli“ pergalės Europos taurės starte

Pergalę latvių klubui paskutinėmis sekundėmis tiksliu dvitaškiu išplėšė Benjaminas Shungu.
BEN. SHUNGU. CALLED. GAME. 🚨@RigasZelli pic.twitter.com/PpG3AiBeFA— BKT EuroCup (@EuroCup) September 30, 2026
M.Varnas per 23 minutes pelnė 10 taškų (1/4 dvit., 1/4 trit., 5/6 baud.), atkovojo 6 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 sykius suklydo, sykį prasižengė, išprovokavo 6 pražangas ir surinko 14 naudingumo balų.
Nugalėtojams B.Shungu įmetė 23 taškus (6 atk. kam., 7 rez. per.), pralaimėjusiems Prentisas Hubbas surinko 16 (4/7 trit., 6 rez. per.).
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