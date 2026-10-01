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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sostinėje prasideda Transporto saugumo forumas

2026-10-01 08:49 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 08:49
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Vilniuje ketvirtadienį prasideda Transporto saugumo forumas, kuriame bus ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms.

Eismas Vilniuje Andrius Ufartas/Fotobankas
GALERIJA (7)

Vilniuje ketvirtadienį prasideda Transporto saugumo forumas, kuriame bus ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms.

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Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad saugumas prasideda nuo pasirengimo, todėl būtina ne tik įvertinti tai, kas jau įvyko, bet ir numatyti, kas gali nutikti rytoj.

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„Tam reikia ne tik technologijų, bet ir aiškių veiksmų algoritmų, kompetentingų žmonių ir, svarbiausia, glaudaus institucijų bendradarbiavimo. Turime nemažai iššūkių, tačiau ir vertingos patirties, kuria privalome dalintis“, – pranešime sakė J. Taminskas.

„Keičiantis saugumo situacijai, transporto sistema tampa svarbia valstybės atsparumo ir gynybos dalimi. Balionai, dronai, GPS trikdžiai, kibernetinės grėsmės – tai nebėra ateities scenarijai“, – pabrėžė jis.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juras Taminskas

Dalyvaus daugiau kaip 100 valstybės institucijų

Vilniuje vyksiančiame forume dalyvaus daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo sektoriaus įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų.

Pirmojoje forumo dalyje jie diskutuos apie valstybės atsparumą ir pasirengimą galimoms grėsmėms. Atskira forumo dalis bus skirta vienam svarbiausių klausimų – pirmosioms 72 krizės valandoms. Diskusijoje strateginių transporto įmonių vadovai aptars, kaip būtų užtikrinamas kelių, geležinkelių, uosto, oro navigacijos, pašto ir oro uostų veiklos tęstinumas sutrikus įprastam infrastruktūros veikimui. 

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Forume taip pat bus aptariamas dirbtinio intelekto ir kitų technologinių inovacijų vaidmuo, didinant transporto ir eismo saugumą.

Renginio metu savivaldybėms, pastaraisiais metais pasiekusioms išskirtinę pažangą eismo saugos srityje, taip pat bus įteikti „Vizija 0“ apdovanojimai. 

Transporto saugumo forume dalyvaus susisiekimo ministras Juras Taminskas, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų bei Krašto apsaugos ministerijų atstovai, Lietuvos kariuomenės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos policijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, strateginių įmonių atstovai, kibernetinio saugumo specialistai ir ekspertai.

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